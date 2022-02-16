Уже совсем скоро состоится премьера 12 сезона романтического реалити «Холостяк». Его героем станет 32-летний Алекс Топольский. Что же известно о новом Холостяке? Узнайте в материале.

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До главной премьеры этой весны остается все меньше времени. И хотя проект «Холостяк»-12 еще не вышел в эфир СТБ, его главный герой уже покорил сердца многих телезрительниц. Предлагаем вам ближе узнать нового Холостяка Алекса Топольского. Для этого мы приготовили 12 интересных фактов из его биографии. Что же известно о новом Холостяке 12 сезона?

Алексу Топольскому 32 года.

Холостяк родился и вырос во Львове. В данный момент он проживает в Майами.

Алекс самостоятельно добился успеха в США и сейчас имеет бизнес, связанный с недвижимостью.

Мужчина увлекается кроссфитом, фитнесом, баскетболом, футболом, а также фотографией.

У Алекса есть пес Кингстон, которому 4 года. Животное Холостяк взял из приюта.

В детстве Алекс мечтал стать бизнесменом.

Кумирами Холостяка являются Мартин Лютер Кинг и Арнольд Шварценеггер.

Свое утро Холостяк любит начинать с медитации и визуализации.

Любимая книга Алекса ― «Алхимик» Пауло Коэльо.

Любимые актеры ― Роберт Де Ниро и Мэттью Мак-Конахи.

Алекс не сторонник брендов. Его любимый стиль в одежде ― кэжуал.

В отношениях для Холостяка важно, чтобы в паре были общие ценности и совпадали взгляды на жизнь.

Не пропустите премьеру 12 сезона романтического реалити «Холостяк» уже 4 марта в 19:00!

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