Уже 4 марта состоится премьера нового сезона самого романтического реалити страны «Холостяк». Его героем стал 32-летний бизнесмен Алекс Топольский. Предлагаем вам ближе познакомиться с новым Холостяком и узнать больше о его работе, привычках, хобби и взглядах на жизнь.

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Кем ты мечтал стать в детстве?

Бизнесменом.

Как ты бы описал свой стиль одежды?

Вообще стиль кэжуал. Я не сторонник брендов, мне все равно, какие бренды. Если мне комфортно в моей одежде, если мне нравится, как я одеваюсь, мне не важно, что кто подумает.

Какая твоя любимая вещь в гардеробе?

Футболка.

Что самое сложное в твоей профессии?

Не бояться рисковать, потому что без риска в моей профессии невозможно добиться успеха.

Что тебя вдохновляет?

Вдохновляет возможность лучшей жизни для своей семьи. И самореализация.

Какой момент был переломным в твоей жизни?

Их было много, но, наверное, самый переломный момент, когда у меня умер отец.

В чем главная сила твоего характера?

Главная сила характера… Наверное, что в какие-то моменты, когда очень тяжело, сложно, я могу внутри замолчать и дать себе команду, что мне нужно идти вперед и не останавливаться. И наверное, способность на боль какую-то или какие-то преграды внутренние просто не обращать внимания, потому что я знаю, куда я иду, зачем я туда иду, и достичь своей цели.

Есть ли черта характера, от которой хочешь избавиться?

Есть. Упрямство. Упрямство, которое иногда ранее проявлялось в отношениях. Но все меньше и меньше.

Какой талант ты хотел бы иметь?

Ну, как в том фильме, ― не буду говорить, какой фильм, но ему хотелось знать, что думают женщины. Наверное, это будет немного банально, но мне кажется, каждому мужчине интересно, что думают женщины.

Кто для тебя самый сильный человек на свете?

Скорее всего, Мартин Лютер Кинг, потому что он хотел переломить систему, переломить взгляды людей мирным путем.

В чем твой секрет уверенности в себе?

Нет никакого секрета уверенности в себе, на самом деле. Мне кажется, что чем больше я выходил из зоны комфорта, чем больше я рисковал, чем больше я развивался и хотел выйти на какой-то другой уровень жизни для себя, для своих близких, тем больше я становился другим человеком. Потому что если человек сидит в очень комфортной зоне и не хочет развиваться, не имеет амбиций, это не плохо или хорошо, все мы разные. Но тогда та версия человека, которая уже была, она ею и останется. И не будет другого человека, и не будет реализован потенциал того человека в каком-то деле. И, может, это звучит очень банально, но мир не увидит каких-то классных талантов того человека, если в какой-то момент мы не сядем, не подумаем и не рискнем чем-то.

О каком поступке в своей жизни ты сожалеешь?

Сожалею, что чаще не виделся со своими родителями. Что всегда на потом, на потом, на потом; сначала бизнес, сначала самореализация… И знаете, нужно с родителями видеться чаще.

Самое важное событие за последние несколько лет в твоей жизни.

Это проект «Холостяк». Самое важное событие за последние два года.

Каких людей ты избегаешь в своем окружении?

В своем окружении я избегаю людей, которые лицемерны; людей, которые неискренни; людей, которые неамбициозны.

Вспомни самый неудобный момент на свидании, который случился с тобой.

Первое, что в голову пришло, это когда я спросил девушку о ее возрасте. И потом я вспомнил, что у меня кэшевая память и я уже знаю ее возраст.

Люди, которые повлияли на тебя как личности.

Во-первых, отец имел большое влияние на меня. А из каких-то известных людей ― Мартин Лютер Кинг и Арнольд Шварценеггер.

Твой идеальный выходной.

Если сейчас ― просто спать. Весь день. А вообще в жизни какой-то насыщенный день. День должен быть эмоциональным. То есть может быть что-то спокойное, потом какая-то авантюра, потом что-то с адреналином, потом какое-то спонтанное событие. То есть микс всех эмоций в один день.

Насколько ты зависим от соцсетей?

Вообще независим. В последнее время просто в день публикую одну фотографию и все.

Tикток или инстаграм?

Если глобально смотреть ― ни то, ни другое. Жизнь. Реальная жизнь.

Что в любой момент может поднять тебе настроение?

Чашка вкусного кофе.

Книга, которая больше всего или очень сильно на тебя повлияла.

«Алхимик» Пауло Коэльо.

Что бы ты посоветовал себе 20-летнему?

Раньше перевезти родителей в США. И чаще с ними видеться.

Твоя любимая утренняя привычка.

Медитация. Визуализация. И холодный душ. Очень люблю. Утром. Люблю иногда включить какую-то классную музыку, если есть возможность, приготовить что-то, можно потанцевать, если классное настроение появляется. То есть в зависимости от дня разные ритуалы. Но всегда это медитация и визуализация.

Когда ты в последний раз плакал?

Это было на самом деле не так давно. Наверное, это было несколько дней назад, когда было свидание с одной девушкой и она рассказала очень проникновенную историю о себе. И я просто проникся в тот момент, не плакал напротив нее, но потом, когда я рассказывал о своих ощущениях от дня, что-то меня накрыло на интервью.

Самое радостное воспоминание?

Ой, много. Я помню, с отцом возвращаюсь домой, мне 6―7 годиков, и мы разговариваем о чем-то. Он меня забрал из детского сада, и мы пришли домой. Мама готовит. Первый раз я попробовал картошку фри с сыром сверху. И просто мы о чем-то разговаривали, такая приятная была семейная атмосфера.

Кстати, насчет еды. Что ты предпочитаешь обычно: доставку или приготовить?

Если самому ― доставка, потому что это быстро и у меня нет времени. Но если с близким человеком и с человеком, которого я люблю, это целый процесс: немножечко вина выпить, включить Боба Марли и что-то приготовить ― это классно.

Тебе трудно реагировать на критику?

Бывает трудно на критику реагировать. И мне кажется, это из-за какого-то эго, с которым я борюсь. Это такой нюанс, с которым я борюсь последние несколько недель.

Кто твой любимый актер?

Роберт Де Ниро и Мэтью Мак-Конахи.

Твоя цель на ближайшие 10 лет.

Создание семьи. Бизнес-цели, которые у меня есть, и хочется их реализовать.

Ты готов влюбиться на проекте «Холостяк»?

Я сюда пришел, чтобы влюбиться. Поэтому очень простой ответ: конечно, готов.

Смотрите премьеру романтического реалити «Холостяк» 4 марта в 19:00 на телеканале СТБ!

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