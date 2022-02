Уже 4 березня о 19:00 відбудеться прем’єра нового сезону найромантичнішого реаліті країни «Холостяк». Його героєм став 32-річний бізнесмен Алекс Топольський. Пропонуємо вам ближче познайомитися з новим Холостяком і дізнатися більше про його роботу, звички, хобі та погляди на життя.

Ким ти мріяв стати в дитинстві?

Бізнесменом.

Як ти описав би свій стиль одягу?

Взагалі стиль кежуал. Я не прихильник брендів, мені все одно, які бренди. Якщо мені комфортно в моєму одязі, якщо мені подобається, як я одягаюся, мені не важливо, що хто подумає.

Яка твоя улюблена річ у гардеробі?

Футболка.

Що найскладніше у твоїй професії?

Не боятися ризикувати, тому що без ризику в моїй професії неможливо досягти успіху.

Що тебе надихає?

Надихає можливість ліпшого життя для своєї сім’ї. І самореалізація.

Який момент був переломним у твоєму житті?

Їх було багато, але, напевно, найбільш переломний момент, коли в мене помер батько.

У чому головна сила твого характеру?

Головна сила характеру… Напевно, що в якісь моменти, коли дуже важко, складно, я можу всередині замовчати і дати собі команду, що мені потрібно йти вперед і не зупинятися. І напевно, здатність на біль якийсь чи якісь перешкоди внутрішні просто не звертати уваги, тому що я знаю, куди я йду, навіщо я туди йду, і досягти своєї мети.

Чи є риса характеру, від якої хочеш позбавитися?

Є. Впертість. Упертість, яка інколи раніше проявлялася у стосунках. Але все менше і менше.

Який талант ти хотів би мати?

Ну, як у тому фільмі… ну, не буду казати, який фільм, але йому хотілося знати, що думають жінки. Напевно, це буде трішки банально, але мені здається, кожному чоловіку цікаво, що думають жінки.

Хто для тебе найсильніша людина на світі?

Скоріше за все, Мартін Лютер Кінг, тому що він хотів переламати систему, переламати погляди людей, мирним шляхом.

У чому твій секрет упевненості в собі?

Ти знаєш, немає ніякого секрету впевненості в собі, насправді. Мені здається, що чим більше я виходив із зони комфорту, чим більше я ризикував, чим більше я розвивався і хотів вийти на якийсь інший рівень життя для себе, для своїх близьких, тим більше я ставав іншою людиною. Тому що якщо людина сидить у дуже комфортній зоні й не хоче розвиватися, не має амбіції, це не погано або добре, усі ми різні. Але тоді та версія людини, яка вже була, вона нею й зостанеться. І не буде іншої людини, і не буде реалізовано потенціал тієї людини в якійсь справі. І може це звучати дуже банально, але світ не побачить якихось класних талантів тієї людини, якщо в якийсь момент ми не сядемо, не подумаємо і не ризикнемо чимось.

Про який учинок у своєму житті ти жалкуєш?

Жалкую, що частіше не бачився зі своїми батьками. Що завжди на потім, на потім, на потім; спочатку бізнес, спочатку самореалізація… І знаєте, потрібно з батьками бачитися частіше.

Найважливіша подія за останні кілька років у твоєму житті.

Це проєкт «Холостяк». Найважливіша подія за останні два роки.

Яких людей ти уникаєш у своєму оточенні?

У своєму оточенні я уникаю людей, які лицемірні, людей, які нещирі, людей, які неамбіційні.

Пригадай найбільш незручний момент на побаченні, який ставався з тобою.

Перше, що в голову прийшло, це коли я запитав дівчину про її вік. І потім я згадав, що в мене кешова пам’ять і я вже знаю її вік.

Люди, які вплинули на тебе як особистості.

По-перше, батько мав великий вплив на мене. А з якихось відомих людей, ну, Мартін Лютер Кінг і Арнольд Шварценеггер.

Твій ідеальний вихідний.

Якщо зараз ― просто спати. Весь день. А взагалі в житті якийсь насичений день. День має бути емоційним. Тобто може бути щось спокійне, потім якась авантюра, потім щось з адреналіном, потім якась спонтанна подія. Тобто мікс усіх емоцій в один день.

Наскільки ти залежний від соцмереж?

Узагалі незалежний. Останнім часом просто в день публікую одну фотографію і все.

Tiкток чи інстаграм?

Якщо глобально дивитися ― ні це, ні інше. Життя. Реальне життя.

Що в будь-який момент може підняти тобі настрій?

Чашка смачної кави.

Книга, яка найбільше або дуже сильно на тебе вплинула.

«Алхімік» Пауло Коельйо.

Що ти порадив би собі 20-річному?

Раніше перевезти батьків до США. І частіше з ними бачитися.

Твоя улюблена ранкова звичка.

Медитація. Візуалізація. І холодний душ. Дуже люблю. Зранку. Люблю іноді ввімкнути якусь класну музику, якщо є можливість, приготувати щось, можна потанцювати, якщо класний настрій з’являється. Тобто залежно від дня різні ритуали. Але завжди це медитація і візуалізація.

Коли ти востаннє плакав?

Це було насправді не так давно. Напевно, це було кілька днів тому, коли було побачення з однією дівчиною і вона розказала дуже проникливу історію про себе. І я просто проникся в той момент, не плакав навпроти неї, але потім, коли я розповідав про свої почуття від дня, щось мене накрило на інтерв’ю.

Найрадісніший спогад який?

Ой, багато. Я пам’ятаю, з батьком вертаюся додому, мені 6―7 рочків, і ми розмовляємо про щось. Він мене забрав з дитячого садочка, і ми прийшли додому. Мама готує. Перший раз я спробував картоплю фрі з сиром зверху. І просто ми про щось розмовляли, така приємна була сімейна атмосфера.

До речі, щодо їжі. Чому ти надаєш перевагу зазвичай: доставка чи приготувати?

Якщо самому ― доставка, тому що це швидко і в мене немає часу. Але якщо з близькою людиною і з людиною, яку я люблю, це цілий процес: трішечки вина випити, увімкнути Боба Марлі і щось приготувати ― це класно.

Тобі важко реагувати на критику?

Буває важко на критику реагувати. І мені здається, це через якесь его, з яким я борюсь. Це такий нюанс, із яким я борюсь останні кілька тижнів.

Хто твій улюблений актор?

Роберт Де Ніро і Метью Мак-Конагі.

Твоя ціль на найближчі 10 років.

Створення сім’ї. Бізнес-цілі, які в мене є, і хочеться їх реалізувати.

Ти готовий закохатися на проєкті «Холостяк»?

Я сюди прийшов, щоб закохатися. Тому дуже проста відповідь: звісно, готовий.

