Топ-11 фактов о проекте «Холостяк»

Много лет зритель наблюдает за отношениями пар, которые не скрываются от камер и ищут свою любовь. Однако всегда интересно, чем удивляют иностранные реалити, а какие секреты хранит украинский проект. Поэтому редакция STB.UA собрала топ-11 фактов о романтическом реалити «Холостяк» во всем мире. Подробнее в материале.

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Впервые проект, в котором мужчина выбирает среди множества девушек одну единственную, вышел в Америке. «The Bachelor» стартовал в 2002 году и стал правообладателем проекта во многих странах мира. Сейчас в США 24-й сезон, главным героем которого стал Питер Вебер — коммерческий пилот и телеведущий. Он также известен своим участием в реалити «The Bachelorette», что в переводе означает «Холостячка». Тогда мужчина в шаге от финала покинул проект.

Реалити «Холостяк» снимают с первого дубля. Все курьезы во время съемок остаются в кадре, ведь переснять реальные эмоции участников невозможно.

Вспомните завидного Холостяка 2-го сезона. Принц Френсис Метью — внучатый племянник русского царя Николая II — единственный герой голубых кровей среди всех мировых Холостяков. Украинский проект стал первым и единственным, кто пригласил почтенного гостя.



Украинский «Холостяк» — единственный среди всех иностранных аналогов, где участницы не знают, за кого будут бороться несколько месяцев. Команда предпочитает удерживать имя главного героя в тайне, дабы девушки приходили точно за любовью, а не за популярностью мужчины.

Румынское реалити в третьем сезоне «лишилось» Холостяка Владимира Драгия. Все участницы, которые остались в финале, отказались принимать розу, на чем и закончилась история построения отношений.



В 2004 году в Германии разгорелся огромный скандал сразу после премьеры первого сезона «Der Bachelor». Журналист Оливер Фукс написал в одной из газет, что программа «негуманна», а девушки «ультра-покорные одному мужчине». Пресс-секретарь центрального канала Германии Тина Лэнд публично выступила с контраргументами: «Все участницы знали, чего ожидать. Женщины могут уйти с проекта в любое время». Много зрителей и звезд выступили в поддержку проекта, ведь считают его показателем красивых и искренних чувств. А свою любовь можно встретить и под прицелом камер.

Помимо родных городов, украинское реалити «Холостяк» посетило практически все континенты мира. Более того, среди списка мест есть и Северный полюс как самая холодная точка, и Шри-Ланка – самая жаркая.

Самой скандальной версией проекта является мексиканский «Холостяк». И вовсе не потому, что там фантазеры-сценаристы. Одной из участниц стал трансвестит, что вскоре выяснилось. И, конечно, это повлекло немало обсуждений среди зрителей.



Итальянская версия «Холостяка» закончилась традиционно выбором одной девушки. Франческо Пеккариси – бывший игрок из Апулии и предприниматель – подарил Сабрине Поддине кольцо стоимостью в 15 тысяч евро.

А вот Холостяки Новой Зеландии в финальной серии делают свой выбор намного проще, чем итальянцы. В конце эпизода мужчина выбирает одну из девушек, даря «последнюю розу».

Украинский проект стал третьим из 29 стран, адаптирующих формат «Холостяк», сложившаяся пара которого стала мужем и женой! 20 мая 2020 года теле- и радиоведущий Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова поженились.