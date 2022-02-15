Григорий Решетник о 12 сезоне проекта «Холостяк»

4 марта в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона реалити «Холостяк». А это значит, что совсем скоро мы с вами станем свидетелями романтической истории Алекса Топольского. В преддверии премьеры проекта его неизменный ведущий Григорий Решетник поделился своими впечатлениями от 12 сезона. Что рассказал Григорий — узнайте далее.

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12 сезон проекта «Холостяк» — это…

Мы находимся на съемочной площадке проекта «Холостяк» 12 сезон. Это Первая вечеринка. Сегодня невероятный вечер. В чем-то исторический, потому что каждый новый сезон — это как рождение телевизионного ребенка, которого хочется вырастить и хочется, чтобы о нем как можно скорее узнали наши зрители.

Ведущий 12 сезона проекта «Холостяк» — какой он?

Ой, невероятные ощущения! Становлюсь еще опытнее. Хочется сохранять такой драйв. И рад от того, что у нас настоящее реалити и каждый новый сезон — как чистый лист. Что есть команда, такая постоянная команда лучших профессионалов; есть воспоминания и опыт предыдущих сезонов. Но главные герои в реалити и их настроение, их мотивы — они всегда создают ту атмосферу, которая является эксклюзивной. Сейчас сложно вспомнить, какой проект на украинском телевидении, кроме информационных программ, живет так долго. Нам это удается, и у меня сегодня такое ощущение, что продолжение следует. И каждый раз новые идеи, новое дыхание, новое видение, новые герои и такая настоящая атмосфера добра, любви и классного профессионализма.

Главный герой 12 сезона «Холостяка» — какой он?

Ну, я вам скажу, что этот герой не приехал, а прилетел. Не просто прилетел, а из-за океана появился, и это очень кайфово, но он украинец. И сердце, корни принадлежат Украине. И он ищет настоящую украинку. Очень фактурный главный герой, он очень такой статный. Образованный, современный, очень открытый и очень смелый, в общем, наш Алекс — просто зе бест. Я думаю, девушки потеряют голову, будут бежать, не будут верить, что роза не досталась. И вообще я нашим участницам не завидую, потому что, ну действительно, такой мачо-мен, такой современный, такой драйвовый. У кого не спрашиваю, все говорят: сезон будет вау!

Будет ли Алекс устанавливать свои правила?

От Алекса, пожалуй, таки будут какие-то дерзкие, смелые решения во время съемок. Но от него можно ждать очень много сюрпризов, подарков, и не только словесных. Он будет задаривать девушек. Алекс сказал, что ему это очень нравится. Но от ведущего я подготовил несколько нововведений, которые касаются и символа нашего проекта, и любви, и девушек, и участниц. Я посоветую Алексу, и если он согласится, это будут очень классные фишечки, которые помогут и девушкам раскрыться еще больше, и главному герою проявить себя. Поэтому я продолжаю готовиться к каждому сезону, не теряю в себе энтузиазма и очень счастлив от того, что есть в нашей стране проект «Холостячка» и проект «Холостяк», то есть маленький ребенок и уже такой взрослый, опытный, который требует еще больше подготовки к его воспитанию.

Не пропустите премьеру романтического реалити «Холостяк» 4 марта в 19:00 на СТБ!

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