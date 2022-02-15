Уже 4 марта в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера 12 сезона проекта «Холостяк». Этой весной искать свою любовь будет 32-летний бизнесмен Алекс Топольский. В преддверии премьеры редакция сайта STB.UA собрала пять главных причин, почему вам стоит посмотреть новый сезон проекта «Холостяк». Подробнее — далее.

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Романтическое реалити «Холостяк» уже много лет заставляет сердца украинцев биться чаще. Проект вдохновляет и впечатляет красивыми свиданиями, а также приоткрывает занавес в отношениях между мужчинами и женщинами. Вот 5 главных причин, почему вы точно не можете пропустить 12 сезон проекта «Холостяк»:

1. Красивые и романтические свидания

В 12 сезоне проекта «Холостяк» нас ждут новые, невероятные свидания. Красивые локации, удивительные истории и зарождение чувств не оставят вас равнодушными. Такие свидания вдохновляют и побуждают к романтике в повседневной жизни. Кроме того, за ними всегда интересно наблюдать.

2. Нововведения на проекте

В 12 сезоне на проекте не обойдется без сюрпризов и даже новых правил, которые будет устанавливать сам Алекс. Какие нововведения придумает главный герой — узнайте уже в 1 выпуске «Холостяк»-12.

3. «Холостяк» как пособие по психологии отношений

В реалити «Холостяк» создаются реальные отношения между мужчинами и женщинами. Как показывает опыт Никиты Добрынина и Даши Квитковой, они могут даже привести к браку. Поэтому проект дает возможность посмотреть на разные модели поведения в отношениях, лучше понять противоположный пол и не делать ошибок.

4. Возможность узнать еще одну историю успеха

Истории успеха других людей всегда мотивируют на положительные изменения в жизни. И Холостяку Алексу Топольскому точно есть чем поделиться. Ведь он смог самостоятельно добиться успеха в США. В свое время Алексу пришлось испытать на себе все тяготы жизни эмигранта, но его настойчивость дала свои плоды, и сейчас он владелец успешного бизнеса.

5. Реальные истории реальных людей

В романтическом реалити «Холостяк» нет сценариев и дублей. Все, что вы видите на экранах, — это реальные истории реальных людей. А потому вы сможете перенять опыт участников проекта и даже поучиться на их ошибках.

Не пропустите премьеру 12 сезона проекта «Холостяк» уже 4 марта в 19:00!

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