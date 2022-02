Уже 4 березня о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 12 сезону проєкту «Холостяк». Цієї весни шукати своє кохання буде 32-річний бізнесмен Алекс Топольський. Напередодні прем’єри редакція сайту STB.UA зібрала п’ять головних причин, чому вам варто подивитися новий сезон проєкту «Холостяк». Детальніше — далі.

Романтичне реаліті «Холостяк» уже багато років змушує серця українців битися частіше. Проєкт надихає і вражає красивими побаченнями, а також привідкриває завісу у стосунках між чоловіками й жінками. Ось 5 головних причин, чому ви точно не можете пропустити 12 сезон проєкту «Холостяк»:

У 12 сезоні проєкту «Холостяк» на нас чекають нові, неймовірні побачення. Мальовничі локації, дивовижні історії та зародження почуттів не залишать вас байдужими. Такі побачення надихають і спонукають до романтики в повсякденному житті. Крім того, за ними завжди цікаво спостерігати.

У 12 сезоні на проєкті не обійдеться без сюрпризів і навіть нових правил, які буде встановлювати сам Алекс. Які нововведення придумає головний герой — дізнайтеся вже в 1 випуску «Холостяк»-12.

У реаліті «Холостяк» створюються реальні стосунки між чоловіками й жінками. Як показує досвід Нікіти Добриніна і Даші Квіткової, вони можуть навіть привести до шлюбу. Тому проєкт дає можливість подивитися на різні моделі поведінки у стосунках, краще зрозуміти протилежну стать і не робити помилок.

Історії успіху інших людей завжди мотивують на позитивні зміни в житті. І Холостяку Алексу Топольському точно є чим поділитися. Адже він зміг самостійно досягти успіху в США. Свого часу Алексові довелося на собі зазнати всіх тягот життя емігранта, але його наполегливість дала свої плоди, і зараз він власник успішного бізнесу.

У романтичному реаліті «Холостяк» немає сценаріїв і дублів. Усе, що ви бачите на екранах, — це реальні історії реальних людей. А тому ви зможете перейняти досвід учасників проєкту і навіть повчитися на їхніх помилках.

Не пропустіть прем’єру 12 сезону проєкту «Холостяк» уже 4 березня о 19:00!

