Редакція STB.UA зібрала 12 найкращих побачень, які відбулися в реаліті «Холостяк». Які є правила організації романтичних зустрічей? Чим дивували попередні сезони? А також які рандеву стануть найкращими і незабутніми у вашому житті? Читайте про найкращі побачення від проєкту «Холостяк».

Побачення — це основа основ проєкту «Холостяк». За 11 сезонів реаліті змогло вибудувати певну догму, а також стати справжнім проєктом про правильні взаємини чоловіка і жінки.

Серед найбільш приголомшливих і незабутніх зустрічей було побачення Холостяка Іраклі Макацарія і Наталі. До речі, ініціатором і організатором такого вечора стала дівчина. Побачення в спа, басейні або сауні — чудове задоволення для пар, які давно не відпочивали і хочуть усамітнитися в комфортному місці. Наталя, наприклад, прикрасила територію свічками і пелюстками троянд. А вся затія закінчилася пристрасними поцілунками в джакузі.

Для любителів спорту, а також для тих, хто ніяк не може наважитися піти в зал, чудовим варіантом місця зустрічі може послужити спортивний клуб. Тільки на перший погляд така затія може здатися дивною. Однак те, що ви починаєте робити разом, — вас і зближує. Таким було побачення у Дмитра Черкасова і Галі.

Холостяк 8-го сезону Рожден Анусі також відвідав побачення, яке організувала йому Наталі. Дівчина — професійна спортсменка, а відповідно, не мислить життя без руху. Класною ідеєю для рандеву стане спільний урок із викладачем танців. Нагадаємо, що головні герої реаліті навчалися сальси.

Холостяк Сергій Мельник також дивував дівчат. Наприклад, разом з Людмилою вони відвідали студію звукозапису, де записували спільну пісню. Це чудова ідея для побачення — вибрати композицію, яка стане гімном ваших стосунків.

Влаштувати ідеальне побачення — реально. І зробити його можна таким навіть у неформальній обстановці. Чудово про це знає Анетті, яка вирішила провести спільний вечір з Іраклі у… психолога. Не обов’язково обговорювати якісь непорозуміння чи конфлікти. Можливо, у вас їх і зовсім немає. Однак така зустріч послужить чудовою нагодою розкрити всі ваші почуття одне до одного за допомогою правильних слів.

У 4-му сезоні зйомки побачень відбувалися в найрізноманітніших точках планети. Серед них був і Північний полюс. Побачення пари стало явним показником того, що навіть серед снігу і холоду можна чудово провести час. Не обов’язково їхати так далеко. Карпати стануть класним варіантом для вихідних і побачення: покататися на лижах/сноуборді або ж піднятися на ліфті, а потім випити гарячий глінтвейн.

Нікіта Добринін також дивував дівчат романтичними побаченнями. Так, наприклад, в Італії вони з Дашею прогулялися вздовж моря, перед тим купивши однакові капелюхи.

А в Єгипті зустрічали захід під келих білого сухого вина і улюблені музичні композиції. Якщо вам ви маєте можливість запросити свою половинку в невелику подорож туди, де тепло, — зробіть це!

Проте нічим не поступається зустріч двох закоханих людей у колі сім’ї. Традиційно напередодні фіналу Холостяк знайомиться з близькими учасниць, а дівчата — з рідними головного героя. Так, Нікіта Добринін познайомив Дашу з дідусем, який охоче навчив дівчину готувати голубці.

В історії проєкту були також побачення на висоті пташиного польоту. Наприклад, побачення Іраклі та Альони на вертольоті. Та якщо ви бажаєте власноруч покерувати літаком, то вирушайте на авіасимулятор. На такому тренувалися Макс Михайлюк і Дана.

У 10 сезоні реаліті на тижні знайомства з батьками Макс Михайлюк організував для Даші зустріч на стадіоні. Побачення вийшло, мабуть, найромантичнішим в історії взаємин пари. Дівчина опинилася на футбольному полі з заплющеними очима, де почула голос Макса. Чоловік попередив її, що зараз вона познайомиться з найбільш цілеспрямованою і сильною духом людиною. Вона ніколи не боїться казати правду, але чомусь часто сумнівається в собі. Розплющивши очі, учасниця побачила на екрані стадіону себе. «Хотілося показати, якою її бачу я», — пояснив свій учинок Холостяк.

А якщо ви зі своєю другою половинкою любите екстрим так само, як Холостяк 11 сезону Михайло Заливако та його обраниця Аня Богдан, то гарною ідеєю побачення може стати банджі-джампінг. Саме ця активність зблизила їх на 6 тижні реаліті і дала Михайлові та Ані нові точки дотику.

