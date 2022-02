Григорій Решетник про 12 сезон проєкту «Холостяк»

4 березня о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону реаліті «Холостяк». А це означає, що зовсім скоро ми з вами станемо свідками романтичної історії Алекса Топольського. Напередодні прем’єри проєкту його незмінний ведучий Григорій Решетник поділився своїми враженнями від знімань 12 сезону. Що розповів Григорій — дізнайтеся далі.

12 сезон проєкту «Холостяк» — це…

Ми перебуваємо на знімальному майданчику проєкту «Холостяк» 12 сезон. Це Перша вечірка. Сьогодні неймовірний вечір. У чомусь історичний, тому що кожен новий сезон — це як народження телевізійної дитинки, яку хочеться виростити і хочеться, щоб про неї якомога швидше дізналися наші глядачі.

Ведучий 12 сезону проєкту «Холостяк» — який він?

Ой, неймовірні відчуття! Стаю ще досвідченішим. Хочеться зберігати такий драйв. І радий з того, що в нас справжнє реаліті і кожний новий сезон — як чистий аркуш. Тобто є команда, така стала команда найкращих професіоналів; є спогади і досвід попередніх сезонів. Але головні герої в реаліті і їхній настрій, їхні мотиви — вони завжди створюють ту атмосферу, яка є ексклюзивною. Зараз складно згадати, який проєкт на українському телебаченні, окрім інформаційних програм, живе так довго. Нам це вдається, і в мене сьогодні таке відчуття, що далі буде. І щоразу нові ідеї, нове дихання, нові бачення, нові герої і така справжня атмосфера добра, любові і класного професіоналізму.

Головний герой 12 сезону «Холостяка» — який він?

Я вам скажу, що цей герой не приїхав, а прилетів. Не просто прилетів, а з-за океану з’явився, і це дуже кайфово, але він українець. І серце, коріння належать Україні. Він шукає справжню українку. Дуже фактурний головний герой, він дуже такий статний. Освічений, сучасний, дуже відкритий і дуже сміливий, словом, наш Алекс — просто зе бест. Я думаю, дівчата втратять голову, будуть бігти, не віритимуть, що троянда не дісталася. І взагалі я нашим учасницям не заздрю, тому що, справді, такий мачо-мен, такий сучасний, такий драйвовий. У кого не питаю, всі кажуть: сезон буде вау!

Чи встановлюватиме Алекс свої правила?

Від Алекса, мабуть, таки будуть якісь зухвалі, сміливі рішення під час зйомок. Але від нього можна чекати дуже багато сюрпризів, подарунків, і не лише словесних. Він задарюватиме дівчат. Алекс сказав, що йому це дуже подобається. Але від ведучого я підготував кілька нововведень, які стосуються і символу нашого проєкту, і кохання, і учасниць. Я пораджу Алексу, і якщо він погодиться, це будуть дуже класні фішечки, які допоможуть і дівчатам розкритися ще більше, і головному герою проявити себе. Тому я продовжую готуватися до кожного сезону, не втрачаю в собі ентузіазму і дуже щасливий від того, що є в нашій країні проєкт «Холостячка» і проєкт «Холостяк», тобто маленька дитина і вже така доросла, досвідчена, яка потребує ще більше підготовки до її виховання.

Не пропустіть прем’єру романтичного реаліті «Холостяк» 4 березня о 19:00 на СТБ!

