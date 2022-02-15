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Григорій Решетник про 12 сезон проєкту «Холостяк»

15.02.2022

4 березня о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону реаліті «Холостяк». А це означає, що зовсім скоро ми з вами станемо свідками романтичної історії Алекса Топольського. Напередодні прем’єри проєкту його незмінний ведучий Григорій Решетник поділився своїми враженнями від знімань 12 сезону. Що розповів Григорій — дізнайтеся далі.

григорий решетник

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12 сезон проєкту «Холостяк» — це…

Ми перебуваємо на знімальному майданчику проєкту «Холостяк» 12 сезон. Це Перша вечірка. Сьогодні неймовірний вечір. У чомусь історичний, тому що кожен новий сезон — це як народження телевізійної дитинки, яку хочеться виростити і хочеться, щоб про неї якомога швидше дізналися наші глядачі. 

Ведучий 12 сезону проєкту «Холостяк» — який він?

Ой, неймовірні відчуття! Стаю ще досвідченішим. Хочеться зберігати такий драйв. І радий з того, що в нас справжнє реаліті і кожний новий сезон — як чистий аркуш. Тобто є команда, така стала команда найкращих професіоналів; є спогади і досвід попередніх сезонів. Але головні герої в реаліті і їхній настрій, їхні мотиви — вони завжди створюють ту атмосферу, яка є ексклюзивною. Зараз складно згадати, який проєкт на українському телебаченні, окрім інформаційних програм, живе так довго. Нам це вдається, і в мене сьогодні таке відчуття, що далі буде. І щоразу нові ідеї, нове дихання, нові бачення, нові герої і така справжня атмосфера добра, любові і класного професіоналізму.

Головний герой 12 сезону «Холостяка»  — який він?

Я вам скажу, що цей герой не приїхав, а прилетів. Не просто прилетів, а з-за океану з’явився, і це дуже кайфово, але він українець. І серце, коріння належать Україні. Він шукає справжню українку. Дуже фактурний головний герой, він дуже такий статний. Освічений, сучасний, дуже відкритий і дуже сміливий, словом, наш Алекс — просто зе бест. Я думаю, дівчата втратять голову, будуть бігти, не віритимуть, що троянда не дісталася. І взагалі я нашим учасницям не заздрю, тому що, справді, такий мачо-мен, такий сучасний, такий драйвовий. У кого не питаю, всі кажуть: сезон буде вау!

холостяк 2022

Чи встановлюватиме Алекс свої правила?

Від Алекса, мабуть, таки будуть якісь зухвалі, сміливі рішення під час зйомок. Але від нього можна чекати дуже багато сюрпризів, подарунків, і не лише словесних. Він задарюватиме дівчат. Алекс сказав, що йому це дуже подобається. Але від ведучого я підготував кілька нововведень, які стосуються і символу нашого проєкту, і кохання, і учасниць. Я пораджу Алексу, і якщо він погодиться, це будуть дуже класні  фішечки, які допоможуть і дівчатам розкритися ще більше, і головному герою проявити себе. Тому я продовжую готуватися до кожного сезону, не втрачаю в собі ентузіазму і дуже щасливий від того, що є в нашій країні проєкт «Холостячка» і проєкт «Холостяк», тобто маленька дитина і вже така доросла, досвідчена, яка потребує ще більше підготовки до її виховання. 

Не пропустіть прем’єру романтичного реаліті «Холостяк» 4 березня о 19:00 на СТБ!

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