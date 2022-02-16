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Що відомо про нового Холостяка 12 сезону?

16.02.2022

Уже зовсім скоро відбудеться прем’єра 12 сезону романтичного реаліті «Холостяк». Його героєм стане 32-річний Алекс Топольський. Що ж відомо про нового Холостяка? Дізнайтеся в матеріалі.

алекс топольский

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До головної прем’єри цієї весни залишається дедалі менше часу. І хоча проєкт «Холостяк»-12 ще не вийшов в ефір СТБ, його головний герой уже підкорив серця багатьох телеглядачок. Пропонуємо вам ближче пізнати нового Холостяка Алекса Топольського. Для цього ми підготували 12 цікавих фактів з його біографії. Що ж відомо про нового Холостяка 12 сезону?

  • Алексу Топольському 32 роки.
  • Холостяк народився і виріс у Львові. Наразі він живе в Маямі.
  • Алекс самотужки домігся успіху в США і зараз має бізнес, пов’язаний з нерухомістю.
  • Чоловік захоплюється кросфітом, фітнесом, баскетболом, футболом, а також фотографією.
  • В Алекса є пес Кінгстон, якому 4 роки. Тварину Холостяк узяв з притулку.
  • У дитинстві Алекс мріяв стати бізнесменом.
  • Кумирами Холостяка є Мартін Лютер Кінг та Арнольд Шварценеггер.
  • Свій ранок Холостяк любить починати з медитації та візуалізації.
  • Улюблена книга Алекса ― «Алхімік» Пауло Коельйо.
  • Улюблені актори ― Роберт Де Ніро і Метью Мак-Конагі.
  • Алекс не прихильник брендів. Його улюблений стиль в одязі ― кежуал.
  • У стосунках для Холостяка важливо, щоб у парі були спільні цінності і збігалися погляди на життя.

Не пропустіть прем’єру 12 сезону романтичного реаліті «Холостяк» уже 4 березня о 19:00!

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