Що відомо про нового Холостяка 12 сезону?
16.02.2022
Уже зовсім скоро відбудеться прем’єра 12 сезону романтичного реаліті «Холостяк». Його героєм стане 32-річний Алекс Топольський. Що ж відомо про нового Холостяка? Дізнайтеся в матеріалі.
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До головної прем’єри цієї весни залишається дедалі менше часу. І хоча проєкт «Холостяк»-12 ще не вийшов в ефір СТБ, його головний герой уже підкорив серця багатьох телеглядачок. Пропонуємо вам ближче пізнати нового Холостяка Алекса Топольського. Для цього ми підготували 12 цікавих фактів з його біографії. Що ж відомо про нового Холостяка 12 сезону?
- Алексу Топольському 32 роки.
- Холостяк народився і виріс у Львові. Наразі він живе в Маямі.
- Алекс самотужки домігся успіху в США і зараз має бізнес, пов’язаний з нерухомістю.
- Чоловік захоплюється кросфітом, фітнесом, баскетболом, футболом, а також фотографією.
- В Алекса є пес Кінгстон, якому 4 роки. Тварину Холостяк узяв з притулку.
- У дитинстві Алекс мріяв стати бізнесменом.
- Кумирами Холостяка є Мартін Лютер Кінг та Арнольд Шварценеггер.
- Свій ранок Холостяк любить починати з медитації та візуалізації.
- Улюблена книга Алекса ― «Алхімік» Пауло Коельйо.
- Улюблені актори ― Роберт Де Ніро і Метью Мак-Конагі.
- Алекс не прихильник брендів. Його улюблений стиль в одязі ― кежуал.
- У стосунках для Холостяка важливо, щоб у парі були спільні цінності і збігалися погляди на життя.
Не пропустіть прем’єру 12 сезону романтичного реаліті «Холостяк» уже 4 березня о 19:00!
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