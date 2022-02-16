Уже зовсім скоро відбудеться прем’єра 12 сезону романтичного реаліті «Холостяк». Його героєм стане 32-річний Алекс Топольський. Що ж відомо про нового Холостяка? Дізнайтеся в матеріалі.

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До головної прем’єри цієї весни залишається дедалі менше часу. І хоча проєкт «Холостяк»-12 ще не вийшов в ефір СТБ, його головний герой уже підкорив серця багатьох телеглядачок. Пропонуємо вам ближче пізнати нового Холостяка Алекса Топольського. Для цього ми підготували 12 цікавих фактів з його біографії. Що ж відомо про нового Холостяка 12 сезону?

Алексу Топольському 32 роки.

Холостяк народився і виріс у Львові. Наразі він живе в Маямі.

Алекс самотужки домігся успіху в США і зараз має бізнес, пов’язаний з нерухомістю.

Чоловік захоплюється кросфітом, фітнесом, баскетболом, футболом, а також фотографією.

В Алекса є пес Кінгстон, якому 4 роки. Тварину Холостяк узяв з притулку.

У дитинстві Алекс мріяв стати бізнесменом.

Кумирами Холостяка є Мартін Лютер Кінг та Арнольд Шварценеггер.

Свій ранок Холостяк любить починати з медитації та візуалізації.

Улюблена книга Алекса ― «Алхімік» Пауло Коельйо.

Улюблені актори ― Роберт Де Ніро і Метью Мак-Конагі.

Алекс не прихильник брендів. Його улюблений стиль в одязі ― кежуал.

У стосунках для Холостяка важливо, щоб у парі були спільні цінності і збігалися погляди на життя.

Не пропустіть прем’єру 12 сезону романтичного реаліті «Холостяк» уже 4 березня о 19:00!

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