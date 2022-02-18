«Неймовірна правда про зірок» на СТБ відзначає ювілей: 6 фактів про улюблений проєкт

19 лютого на СТБ вийде ювілейний 100-й випуск улюбленого шоу про життя селебриті «Неймовірна правда про зірок». Щотижня ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкривають таємниці зірок, за якими стежать мільйони шанувальників у всьому світі. Як змінювався проєкт з 2010 року, і які цікаві факти про нього ви могли не знати?

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Прем’єра проєкту в ефірі СТБ відбулася 25 жовтня 2010 року. У квітні 2020-го після перерви «Неймовірна правда про зірок» повернулася на телеекрани в оновленому форматі. Перші ведучі проєкту ― Григорій Решетник та Анна Свиридова. Невдовзі, з квітня 2011 року, співведучою Григорія Решетника стала зірка гурту «ВІА Гра» Надія Мейхер. З 2020 року головні новини про життя знаменитостей розкривають Григорій Решетник та Надія Матвєєва. Максимальну кількість переглядів на youtube-каналі зібрало відео про конфлікт Володимира Кличка з Шенноном Бріггсом. Його переглянули понад 1 782 200 разів. Курйози, пам’ятні сюжети і робота на карантині.

Цікаві факти про команду розкрив керівник проєкту Дмитро Слободян.

Про роботу на карантині: «Ми маємо невеликий, але дуже професійний колектив. Це найцінніше, що може бути. Навіть будучи на карантині, журналісти примудрялися брати інтерв’ю у зірок онлайн. Передавали їм реквізит під рубрики та проводили інтерв’ю. Виставляли кадр також онлайн, на телефон зірки (усміхається. ― Прим. ред.). Ми бачили, що їм це теж цікаво, тому веселилися разом та отримували шикарні сюжети».

Про курйози: «У студії завжди панує невимушена обстановка, ведучі багато жартують і пустують. Ми завжди працюємо за сценарієм, але часто цікаві думки народжуються просто на знімальному майданчику. Так сталося і в один із днів, коли компанію нашим ведучим склала Семі ― улюблений собака Наді Матвєєвої. Вона присутня на кожній зйомці та є повноцінним членом команди. Семі чудово трималася в кадрі, і ми зняли все одним дублем».

Про найбільш пам’ятний і найнезвичайніший сюжет: «Для мене найемоційніший сюжет був присвячений Кузьмі Скрябіну. Я, як і багато наших глядачів, виріс на його творчості, навіть встиг із ним познайомитися особисто. Гірко, коли йдуть такі талановиті, розумні, добрі, чесні люди. Завдяки цьому сюжету і багатьом інтерв’ю із зірками я дізнався, скількох життів і сердець він торкнувся своєю діяльністю, як впливав на зірок, які були на початку шляху чи хотіли закинути творчу кар’єру.

Найбільш незвичайними для мене стали зйомки, коли Монро показала нам фотографію себе в чоловічому вигляді, до того, як вона стала Монро. Це було незвичайно, але, як і в будь-якому інтерв’ю з Монро, дуже весело».

19 лютого о 9:20 в ефірі вийде ювілейний 100-й випуск «Неймовірної правди про зірок». Команда покаже сюжет із найяскравішими моментами за всі 100 ефірів, українські зірки привітають проєкт із важливою датою, а ведучі продовжать розкривати інсайдерську інформацію про селебриті! Не пропустіть справжню подію вже цієї суботи! На честь ювілейного випуску команда «Неймовірної правди про зірок» створила акаунт в Instagram ― https://instagram.com/nppz.stb?utm_medium=copy_link. У ньому користувачі зможуть стежити за найактуальнішими новинами зі світу зірок, побачити залаштунки знімального процесу та розширені версії інтерв’ю, які не ввійшли до ефіру.

Video: «Неймовірна правда про зірок» на СТБ відзначає ювілей: 6 фактів про улюблений проєкт Виходить 100-й випуск проекту Неймовірна правда про зірок на СТБ. Як програма відзначає ювілей, і які цікаві факти можна згадати про шоу.

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