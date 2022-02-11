12 февраля в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, поделятся секретами Макса Чмерковского, Олега Скрипки и расскажут о женщинах, которые сподвигли своих мужчин на успех. Детали читайте в материале.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 12.02.2022 Неймовірна правда про зірок выпуск від 12.02.2022: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли в последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Макс Чмерковский, Олег Скрипка, Рианна и других звезд.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 12 февраля 2022 года вы узнаете:

Член жюри шоу «Танцы. Wоrld of Dance» Макс Чмерковский сыграет в игру «Было/Не было». Экс-холостяк и хореограф откровенно расскажет о том, какие были казусы и пикантные истории в его жизни.

Дети Олега Скрипки поведают о том, кто в их семье главный, почему ссорятся родители и какой их отец в быту.

Женщины, которые стоят за успешными мужчинами: селебрити, жены звезд ― украинские и зарубежные.

Рианна: история карьеры и все известные отношения. Бывший-принц, что известно об отце ее ребенка, и были ли у нее зависимые отношения?

Несчастные случаи ― для кого из украинских и зарубежных знаменитостей они стали фатальными, а кто чудом спасся? Истории Гаспара Ульеля, Михаэля Шумахера и многих других.

Спецфильм о селебрити-вдовцах: кто из украинских и зарубежных артистов стал вдовцом, что случилось, как жили дальше, и как сложилась судьба.

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