«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 12.02.2022
11.02.2022
12 лютого о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебриті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник повідомлять про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться секретами Макса Чмерковського, Олега Скрипки та розкажуть про жінок, які спонукали своїх чоловіків на успіх. Докладніше читайте в матеріалі.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 12.02.2022
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 12 лютого 2022 року ви дізнаєтесь:
- Член журі шоу «Танці. Wоrld of Dance» Макс Чмерковський зіграє в гру «Було/Не було». Ексхолостяк та хореограф відверто розповість про те, які були казуси та пікантні історії в його житті.
- Діти Олега Скрипки розкажуть про те, хто у їхній родині головний, чому сваряться батьки та який їхній тато в побуті.
- Жінки, які стоять за успішними чоловіками: селебриті, дружини зірок ― українські та зарубіжні.
- Ріанна: історія кар’єри та всі її відомі стосунки. Колишній-принц, що відомо про батька її дитини, і чи були в неї залежні стосунки?
- Нещасні випадки ― для кого з українських та зарубіжних знаменитостей вони стали фатальними, а хто дивом урятувався? Історії Гаспара Ульєля, Міхаеля Шумахера та багатьох інших.
- Спецфільм про селебриті-вдівців: хто з українських та зарубіжних артистів став удівцем, що сталося, як жили далі, і як склалася доля.
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