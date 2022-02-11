12 лютого о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебриті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник повідомлять про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться секретами Макса Чмерковського, Олега Скрипки та розкажуть про жінок, які спонукали своїх чоловіків на успіх. Докладніше читайте в матеріалі.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 12.02.2022 Неймовірна правда про зірок випуск від 12.02.2022: які події у світі шоу-бізнесу відбулися останнім часом, а також які таємниці про своє життя розкриє Макс Чмерковский, Олег Скрипка, Ріанна та інших зірок.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 12 лютого 2022 року ви дізнаєтесь:

Член журі шоу «Танці. Wоrld of Dance» Макс Чмерковський зіграє в гру «Було/Не було». Ексхолостяк та хореограф відверто розповість про те, які були казуси та пікантні історії в його житті.

Діти Олега Скрипки розкажуть про те, хто у їхній родині головний, чому сваряться батьки та який їхній тато в побуті.

Жінки, які стоять за успішними чоловіками: селебриті, дружини зірок ― українські та зарубіжні.

Ріанна: історія кар’єри та всі її відомі стосунки. Колишній-принц, що відомо про батька її дитини, і чи були в неї залежні стосунки?

Нещасні випадки ― для кого з українських та зарубіжних знаменитостей вони стали фатальними, а хто дивом урятувався? Історії Гаспара Ульєля, Міхаеля Шумахера та багатьох інших.

Спецфільм про селебриті-вдівців: хто з українських та зарубіжних артистів став удівцем, що сталося, як жили далі, і як склалася доля.

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