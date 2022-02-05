Телеканал СТБ та група Starlight Media готують нове масштабне шоу — українську адаптацію успішного формату World of Dance, який дистриб’ютує компанія NBCUniversal. Вже цієї весни Україна побачить найкращий сучасний танцювальний проєкт, який існує на світовому телебаченні. На цю сцену прагнуть вийти топові танцівники та танцівниці, а місце за столом журі гідні зайняти лише найіменитіші хореографи та постановники.

Сьогодні СТБ розкрив імена зіркового журі та ведучої проєкту «Танці. World of Dance». Цієї весни найкращих танцюристів обиратимуть: Тетяна Денисова, Макс Чмерковський та Євген Кот.

Тетяна Денисова – хореографиня, режисерка, креативна продюсерка, чиї постановки це завжди поєднання найсильнішої хореографії і глибоких емоцій. Незмінна суддя і муза проєкту «Танцюють всі» на телеканалі СТБ. Головна постановниця номерів наймасштабніших проєктів України: «Х-фактор», «Танцюють всі», «Україна має талант».

Макс Чмерковський – хореограф зі світовим ім’ям, топовий представник бального танцю. 10-разовий володар професійних танцювальних титулів. Переможець, двічі срібний призер та двічі бронзовий призер американського телевізійного шоу «Dancing With The Stars». Власник чотирнадцяти танцювальних шкіл в Америці. Співзасновник та керівник некомерційної освітньої благодійної організації «Dance Team USA», що займається підтримкою та підготовкою майбутніх танцюристів. Власник компанії “Maksim Chmerkovskiy Productions”, яка організовує танцювальні тури по всьому світу.

Євген Кот – хореограф-постановник, суддя легендарного проєкту «Україна має талант» (2021 р). Соліст перших в Україні 3D-шоу рівня Цирку дю Солей («Барон Мюнхгаузен», «Вартові мрій»). Переможець шоу «Танцюють всі» та «Танці із зірками», режисер-постановник номерів для найрейтинговіших телепроектів у країні.

Ведуча проєкту «Танці. World of Dance» — семиразова чемпіонка України, Європи і світу з гімнастики, чотириразова чемпіонка світу з пол-денсу та професійна тренерка Наталя Татаринцева.

«Нам вдалося зібрати команду, чий досвід та експертність у світі танцю не викликають жодних сумнівів у професійної тусовки. Кожен із них горить величезним бажанням підняти танці в Україні на новий рівень, задати новий танцювальний виток у країні. І це повністю співпадає з місією формату World of Dance, який розвиває танцювальну культуру у всьому світі. Цієї весни в ефірі СТБ розпочнеться нова танцювальна історія: всі найважливіші моменти нашого життя — любов, пристрасть, стосунки батьків та дітей і навіть соціальні теми — ми розповімо мовою танцю. Це буде не лише красиво та видовищно, але ще сучасно та технологічно. Та найголовніше – з теплом і позитивними емоціями, які нам усім так необхідні сьогодні», — коментує керівник проєкту Анатолій Максимов.

Зйомки телевізійних кастингів розпочато.

Прем’єра шоу «Танці. World of Dance» в ефірі СТБ відбудеться цієї весни.

Генеральна продюсерка програм СТБ – Наталя Франчук

Виробництво – творча студія Starlight Production

Директорка студії – Єлизавета Гусєва

Керівник проєкту – Анатолій Максимов.

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* Телеканал СТБ входить до складу медіагрупи Starlight Media, яка є безумовним лідером телевізійного ринку. Другий рік поспіль СТБ є лідером зростання серед великих телеканалів. За підсумками 2021 року СТБ збільшив частку на 19% відносно 2020 року та увійшов у ТОП-3 телеканалів країни. Також за підсумкамт 2021 року СТБ є лідером ринку за жіночою комерційною аудиторією з часткою 10,9%.

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