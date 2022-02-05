Телеканал СТБ и группа Starlight Media готовят новое масштабное шоу — украинскую адаптацию успешного формата World of Dance, который дистрибьютируется компанией NBCUniversal. Уже этой весной Украина увидит лучший современный танцевальный проект, который существует на мировом телевидении. На эту сцену стремятся топовые танцовщики и танцовщицы, а место за столом жюри достойны занять только самые именитые хореографы и постановщики.

Сегодня СТБ раскрыл имена звездного жюри и ведущей проекта «Танцы. World of Dance». Весной выбирать лучших танцоров будут: Татьяна Денисова, Макс Чмерковский и Евгений Кот.

Татьяна Денисова — хореограф, режиссер, креативный продюсер, чьи постановки это всегда сочетание сильнейшей хореографии и глубоких эмоций. Бессменная судья и муза проекта «Танцуют все» на телеканале СТБ. Главный постановщик номеров самых масштабных проектов Украины: «Х-фактор», «Танцуют все», «Україна має талант».

Макс Чмерковский — хореограф с мировым именем, топовый представитель бального танца. 10-кратный обладатель профессиональных танцевальных титулов. Победитель, дважды серебряный призер и дважды бронзовый призер американского телевизионного шоу «Dancing With The Stars». Владелец четырнадцати танцевальных школ в Америке. Сооснователь и руководитель некоммерческой образовательной благотворительной организации «Dance Team USA», занимающейся поддержкой и подготовкой будущих танцоров. Владелец компании «Maksim Chmerkovskiy Productions», которая организовывает танцевальные туры по всему миру.

Евгений Кот — хореограф-постановщик, судья легендарного проекта «Україна має талант» (2021 г). Солист первых в Украине 3D-шоу уровня Цирка дю Солей («Барон Мюнхгаузен», «Вартові мрій»). Победитель шоу «Танцуют все» и «Танцы со звездами», режиссер-постановщик номеров для самых рейтинговых телепроектов в стране.

Ведущая проекта «Танцы. World of Dance» — семикратная чемпионка Украины, Европы и мира по гимнастике, четырехкратная чемпионка мира по пол-дэнсу и профессиональный тренер Наталья Татаринцева.

«Нам удалось собрать команду, чей опыт и экспертность в мире танца не вызывают никаких сомнений у профессиональной тусовки. Каждый из них горит огромным желанием вывести танцы в Украине на новый уровень, задать новый танцевальный виток в стране. И это полностью совпадает с миссией формата World of Dance, который развивает танцевальную культуру во всем мире. Этой весной в эфире СТБ начнется новая танцевальная история: все самые важные моменты нашей жизни — любовь, страсть, отношения отцов и детей и даже социальные темы — мы расскажем на языке танца. Это будет не только красиво и зрелищно, но еще современно и технологично. А самое главное — с теплом и позитивными эмоциями, которые нам всем так важны сегодня», — комментирует руководитель проекта Анатолий Максимов.

Съемки телевизионных кастингов уже стартовали.

Премьера шоу «Танцы. World of Dance» в эфире СТБ состоится весной.

Генеральный продюсер программ СТБ — Наталья Франчук

Производство — творческая студия Starlight Production

Директор студии — Елизавета Гусева

Руководитель проекта — Анатолий Максимов.

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* Телеканал СТБ входит в состав медиагруппы Starlight Media, являющейся безусловным лидером телевизионного рынка. Второй год подряд СТБ является лидером роста среди крупных телеканалов. По итогам 2021 года СТБ увеличил долю на 19% по отношению к 2020 году и вошел в ТОП-3 телеканалов страны. Также по итогам 2021 года СТБ является лидером рынка по женской коммерческой аудитории с долей 10,9%.

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