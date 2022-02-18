«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 19.02.2022
18.02.2022
19 февраля в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет юбилейный выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, поделятся секретами Джона Леннона, Курта Кобейна и Кортни Лав. А эпатажная дива Монро раскроет правду о себе. Детали читайте в материале.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 19.02.2022
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В новом 100 выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 19 февраля 2022 года вы узнаете:
- Что СТБ отсняли за 100 выпусков проекта «Неймовірна правда про зірок»? Самые яркие гости, самые неожиданные и откровенные признания звезд, самые трогательные истории, посвященные юбилейному выпуску.
- Дива Монро сыграет в игру «Было/Не было». Экстравагантная и эпатажная дива Монро откровенно расскажет о том, что в ее жизни было, а чего не было.
- 14 февраля журналистка проекта «Неймовірна правда про зірок» побывала на светской встрече, где расспросила, как артисты празднуют День святого Валентина.
- Истории любви знаменитостей ― самые яркие и самые трагические. В круг внимания попали украинские звезды и легендарные пары: Джон Леннон и Йоко Оно, Курт Кобейн и Кортни Лав и др.
- Спецфильм о свекровях звезд. У кого из артисток хорошие, а у кого плохие отношения с родственниками мужа?
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