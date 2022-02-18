19 февраля в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет юбилейный выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, поделятся секретами Джона Леннона, Курта Кобейна и Кортни Лав. А эпатажная дива Монро раскроет правду о себе. Детали читайте в материале.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 19.02.2022 Неймовірна правда про зірок выпуск від 12.02.2022: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли в последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет дива Монро. А другие звезды расскажут о семье.

Больше по теме: Наталья Татаринцева рассказала о работе ведущей в проекте «Танцы. World of Dance»

В новом 100 выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 19 февраля 2022 года вы узнаете:

Что СТБ отсняли за 100 выпусков проекта «Неймовірна правда про зірок»? Самые яркие гости, самые неожиданные и откровенные признания звезд, самые трогательные истории, посвященные юбилейному выпуску.

Дива Монро сыграет в игру «Было/Не было». Экстравагантная и эпатажная дива Монро откровенно расскажет о том, что в ее жизни было, а чего не было.

14 февраля журналистка проекта «Неймовірна правда про зірок» побывала на светской встрече, где расспросила, как артисты празднуют День святого Валентина.

Истории любви знаменитостей ― самые яркие и самые трагические. В круг внимания попали украинские звезды и легендарные пары: Джон Леннон и Йоко Оно, Курт Кобейн и Кортни Лав и др.

Спецфильм о свекровях звезд. У кого из артисток хорошие, а у кого плохие отношения с родственниками мужа?

Больше по теме: Что известно о новом Холостяке 12 сезона?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.