19 лютого о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде ювілейний випуск улюбленого шоу про життя селебриті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник повідомлять про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться секретами Джона Леннона, Курта Кобейна та Кортні Лав. А епатажна діва Монро розкриє правду про себе. Деталі читайте в матеріалі.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 19.02.2022 Неймовірна правда про зірок випуск від 19.02.2022: які події у світі шоу-бізнесу відбулися останнім часом, а також які таємниці про своє життя розкриє діва Монро, а інші зірки розкажуть про сім'ю.

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У новому 100 випуску «Неймовірної правди про зірок» від 19 лютого 2022 року ви дізнаєтесь:

Що СТБ відзняли за 100 випусків проєкту «Неймовірна правда про зірок»? Найяскравіші гості, найнесподіваніші та найвідвертіші зізнання зірок, найзворушливіші історії, присвячені ювілейному випуску.

Діва Монро зіграє у гру «Було/Не було». Екстравагантна та епатажна діва Монро відверто розповість про те, що в її житті було, а чого не було.

14 лютого журналістка проєкту «Неймовірна правда про зірок» побувала на світській зустрічі, де розпитала, як артисти святкують День святого Валентина.

Історії кохання знаменитостей ― найяскравіші та найтрагічніші. До кола уваги потрапили українські зірки та легендарні пари: Джон Леннон і Йоко Оно, Курт Кобейн і Кортні Лав та ін.

Спецфільм про свекрух зірок. У кого з артисток добрі, а в кого погані стосунки з родичами чоловіка?

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