«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 25.12.2021
24.12.2021
25 декабря в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, поделятся секретами телеведущей Маши Ефросининой, покажут, кто хозяин дома у Ирины Федишин, и назовут все достижения украинских и зарубежных звезд за 2021 год. Подробнее читайте в материале.
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 25 декабря 2021 года вы узнаете:
- Маша Ефросинина сыграла в игру «Было ― не было» и ответила на самые щекотливые вопросы. Украинская телеведущая поделилась разными историями ― от фановых до драматичных.
- Дети певицы Ирины Федишин расскажут все о маме в рубрике «Дети о родителях». Они признаются, кто в семье главный, почему ссорятся папа с мамой и как вообще живет звездное семейство.
- Как прошел 2021 год для шоу-бизнеса? Звездные итоги: кто получил звание «Скандал года», а кто стал «Главным прорывом года»?
- К премьере фильма «Матрица: Воскрешение»: что мы знаем о Киану Ривзе ― его карьера, личная жизнь, фото и видео.
- Спецрубрика: фильм «Депрессии». Как селебрити переживают депрессии? Кто был замечен в таком состоянии, чем это закончилось и какие скандалы с этим связаны?
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Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 25.12.2021
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