«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 25.12.2021
24.12.2021
25 грудня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник повідомлять про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться секретами телеведучої Маші Єфросиніної, покажуть, хто господар вдома в Ірини Федишин, і назвуть усі досягнення українських та зарубіжних зірок за 2021 рік. Докладніше читайте в матеріалі.
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 25 грудня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Маша Єфросиніна зіграла в гру «Було ― не було» і відповіла на делікатні запитання. Українська телеведуча поділилася різними історіями ― від фанових до драматичних.
- Діти співачки Ірини Федишин розкажуть усе про маму в рубриці «Діти про батьків». Вони зізнаються, хто в сім’ї головний, чому сваряться тато з мамою і як взагалі живе зіркова родина.
- Як минув 2021 рік для шоу-бізнесу? Зіркові підсумки: хто отримав звання «Скандал року», а хто став «Головним проривом року»?
- До прем’єри фільму «Матриця: Воскресіння»: що ми знаємо про Кіану Рівза ― його кар’єра, особисте життя, фото і відео.
- Спецрубрика: фільм «Депресії». Як селебриті переживають депресії? Хто був помічений у такому стані, чим це закінчилося і які скандали із цим пов’язані?
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Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 25.12.2021
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