Зима у дітей асоціюється зі снігом, катанням на ковзанах, грою в сніжки, сніговиками та… подарунками на Новий рік. Та поки дітлахи мріють, батьки активно ламають голову, що ж подарувати їм на свята, аби й корисно, й приємно. У нашому матеріалі ми розповімо про найкращі подарунки для діток на новорічні свята.

Тепер перейдемо до того, що вашій дитині буде приємно отримати від Дідуся Мороза та Снігуроньки. Спочатку проаналізуйте, чим ваш син чи донька найбільше захоплюється. Якщо дівчинка давно мріє зайнятися балетом, то вона зрадіє, якщо серед пакунків знайде пуанти свого розміру. Якщо ж серед її хобі – малювання, то доречно буде подарувати полотно та палітру фарб із пензликами.

Ну звичайно ж, це найпопулярніший із подарунків для дітей. Що може бути краще гоночного автомобіля або довгоочікуваної ляльки для дітей? А може, ваша дитина давно просила lego або гоночний трек? Для дівчаток відмінний подарунок ‒ іграшкова кухня або інші атрибути юної господині. Варіантів безліч. Головне, заздалегідь дізнатися у дітей, щоб їм хотілося отримати від Діда Мороза.

Ваш син буде в захваті, коли отримає від Діда Мороза м’яч чи боксерські рукавички, якщо, звісно, йому подобається футбол чи бойові мистецтва. Для малечі та підлітків однаково цікаво буде отримати лижі, санки, самокати, ролики чи ковзани.

Проте серед дітлахів також можуть бути й любителі наукових експериментів. Для юних науковців підійдуть мікроскопи, телескопи та набір маленького хіміка чи фізика.

Дітям також сподобається абонемент на секцію танців чи бойових мистецтв, катання верхи чи співу.

Серед найоригінальніших подарунків: дитячий мікрофон-караоке, настільні ігри («Асоціації», «Ерудит»), іграшкові рації, дитяча фотосесія, урок акторської майстерності та набір для хенд-мейду.

Вибір подарунка для дітей – справа не з простих. Адже батьки хочуть не лише вразити своє чадо, а й подарувати щось корисне та неординарне. Проте до того, як перейти до ймовірних варіантів, спершу зробимо акцент на тому, що все ж не варто залишати під ялинкою.

Ваше чадо не зрадіє, якщо у Новорічну ніч знайде як презент від Діда Мороза одяг, який ви й так збиралися йому купувати. Наприклад, шкільна форма, зимова куртка чи інша обновка. Подарунок має бути подарунком, а не запланованою річчю. Проте, якщо йдеться про обновку, про яку ваша дитина міряла давно, то сміливо купуйте та кладіть під ялинку.

Серед заборонних дарунків – канцелярія: набір олівців, ручки, зошити. Всі ці речі – буденні й знадобляться лише на наступний навчальний рік.

Аби напевне дізнатися, про що мріє ваше чадо, запропонуйте написати йому лист до Діда Мороза. Якщо бажаний дарунок надто для вас дорогий, делікатно поясніть дитині, чому наразі Дідусь не може виконати її бажання та запропонуйте альтернативу.

