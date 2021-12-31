Зима у детей ассоциируется со снегом, катанием на коньках, игрой в снежки, снежной бабой и… подарками на Новый год. Но пока дети мечтают, родители активно ломают голову, что такого подарить им на праздники, чтобы и полезно, и приятно. В нашем материале мы расскажем о самых лучших подарках для детей на новогодние праздники.

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Что подарить ребенку на Новый год

Теперь перейдем к тому, что вашему ребенку будет приятно получить от Деда Мороза и Снегурочки. Сперва проанализируйте, чем ваш сын или дочь больше всего интересуется. Если девочка давно мечтает заняться балетом, то она обрадуется, если среди праздничных пакетов найдет пуанты своего размера. Если среди ее хобби – рисование, то актуальным будет подарить полотно и палитру красок с кистями.

Игрушки

Ну конечно же, это самый популярный из подарков для детей. Что может быть лучше гоночного автомобиля или долгожданной куклы для детей? А может, ваш ребенок давно просил lego или гоночный трек? Для девочек отличный подарок — игрушечная кухня или другие атрибуты юной хозяйки. Вариантов масса. Главное, заранее узнать у детей, чтобы им хотелось получить от Деда Мороза.

Спортивный инвентарь

Ваш сын будет в восторге, если получит от Деда Мороза мяч или боксерские перчатки, если, конечно, ему нравится футбол или боевые искусства. Маленьким деткам и подросткам одинаково будет интересно получить лыжи, сани, самокаты, ролики или коньки.

Развивающие наборы

Но среди детей также есть и любители научных экспериментов. Юным ученым подойдут микроскопы, телескопы и набор маленького химика или физика.

Абонементы

Кроме этого, детям понравится абонемент на секцию танцев или боевых искусств, катани верхом или пение.

Оригинальные подарки

Среди самых оригинальных подарков: детский микрофон-караоке, настольные игры («Ассоциации», «Эрудит»), игрушечные рации, детская фотосессия, урок актерского мастерства и набор для хенд-мейда.

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Что не нужно дарить детям на Новый год

Выбор подарка для детей – дело не из легких. Поскольку родители хотят не только впечатлить свое чадо, но и подарить что-то полезное и неординарное. Но до того, как перейти к вероятным вариантам, сперва сделаем акцент на том, что все же не стоит оставлять под елкой.

Одежда

Ваше чадо не обрадуется, если в новогоднюю ночь найдет в качестве презента от Деда Мороза одежду, которую вы и так собирались ему купить. Например, школьная форма, зимняя куртка или другая обновка. Подарок должен быть подарком, а не запланированной вещью. Но, если речь идет про обновку, о которой ваш ребенок мечтает давно, то смело покупайте и кладите под елку.

Канцелярские принадлежности

Среди запрещенных подарков – канцелярия: набор карандашей, ручки, тетради. Все эти вещи – обыденные и понадобятся только на следующий учебный год.

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Чтобы точно узнать, о чем мечтает ваше чадо, предложите ему написать письмо Деду Морозу. Если желанный подарок слишком дорогостоящий для вас, деликатно объясните ребенку, почему сейчас Дедушка не может исполнить ее или его желание и предложите альтернативу.

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