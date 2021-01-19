Правда ли, что Руслан Квинта хотел убить Dj Nana?

Он — известный продюсер Руслан Квинта, она — экс-участница поп-группы Nikita, а сейчас — Dj Nana. Вместе они уже 10 лет, и за это время вокруг отношений пары витает очень много слухов. Ведущие любимого проекта о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили проверить, как пара прокомментирует самые популярные слухи о себе. Подробнее читайте в материале.

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По условию эксперимента интервью проходит в специальной комнате, где ничто не будет отвлекать Руслана и Nana от вопросов. На руке у каждого надеты специальные браслеты, которые будут считывать пульс во время ответов, чтобы понять, какие слухи тревожат пару больше всего.

И сразу же начнем с самого шокирующего слуха: правда ли то, что Руслан хотел убить любимую? Однако сам продюсер был очень удивлен такому слуху, ведь никогда ничего подобного не слышал. А вот Nana высказала мнение о том, что, скорее всего, речь идет о прыжках с парашютом, ведь на счету у ее любимого более 1000 прыжков.

«У меня был страх высоты, и я решила, что клин клином вышибают. Мне было очень страшно, я орала, но как только приземлилась, сказала, что хочу еще!», — делится воспоминаниями Nana.

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Что же ответит девушка на обвинение в том, что она на самом деле не любит Руслана, а остается вместе с ним только ради денег?

«Все подумали, что мне достался джек-пот. Но на самом деле мне попался мужчина с долгами. Машина была в кредите, а студия — в подвале», — комментирует Nana.

И это правда, ведь на тот момент Руслан не имел даже собственного жилья. Мужчина снимал квартиру.

«Нана тогда поменяла мое отношение к ситуации, и вскоре у нас появилась квартира», — резюмировал Руслан.

А что скажет Nana на слухи о том, что у нее тайный роман?

На этом вопросе пульс девушки резко подскочил. Неужели это правда?

«Мне позвонил курьер и спросил, где он может оставить мне цветы? И я попросила Руслана принести их домой. А там была огромная коробка. Я такого злого его не видела никогда. Но я ему быстро объяснила ситуацию, что сама понятия не имею, от кого такой подарок», — вспоминает Nana.

Ну, а что пара скажет относительно слухов о том, что Nana и Руслан давно в браке? А также правда ли то, что у Руслана Квинты серьезные проблемы с алкоголем? Смотрите все подробности в видео!

Video: Правда ли, что Руслан Квинта хотел убить Dj Nana? Он — известный продюсер Руслан Квинта, она — экс-участница поп-группы Nikita, а сейчас — Dj Nana. Вместе они уже 10 лет, и за это время вокруг отношений пары витает очень много слухов. Как пара прокомментирует самые популярные из них?

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