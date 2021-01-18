Надежда Матвеева показала, как провела снежные выходные с собакой

Ведущая любимого проекта о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева показала, как провела снежные выходные с любимой собакой Сэми. Детальнее читайте в материале.

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Известная украинская телеведущая Надежда Матвеева на своей странице в Instagram разместила несколько постов о том, как провела выходные в Киеве. Главным героем стал ее любимый домашний питомец — собака Сэми.

«Оказалось, что Сэми любит настоящую зиму — с морозом и снегом. На улице -15°, а мы уже час гуляем. Причем, судя по вчерашним прогулкам, одежда моей собаке нужна больше для моего спокойствия, чем для ее комфорта», — написала Надежда.

На втором фото телеведущая отправилась вместе с Сэми любоваться красотами города и новогодними елками.

И напоследок — прогулялась по заснеженному лесу. Что ж, сильные морозы не стали преградой для зимних прогулок и подарили Надежде не прекрасное настроение.

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