Надія Матвєєва показала, як провела сніжні вихідні з собакою

Ведуча улюбленого проєкту про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва показала, як провела сніжні вихідні з улюбленим собакою Семі. Детальніше читайте в матеріалі.

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Відома українська телеведуча Надія Матвєєва на своїй сторінці в Instagram розмістила кілька постів про те, як провела вихідні в Києві. Головним героєм став її домашній улюбленець — собака Семі.

«Виявилося, що Семі любить справжню зиму — з морозом і снігом. На вулиці -15 °, а ми вже годину гуляємо. Причому, судячи з учорашніх прогулянок, одяг моєму собаці потрібна більше для мого спокою, ніж для її комфорту», — написала Надія.

На другому фото телеведуча вирушила разом із Семі милуватися красотами міста і новорічними ялинками.

І наостанок — прогулялася по засніженому лісі. Що ж, сильні морози не стали перешкодою для зимових прогулянок і подарували Надії чудовий настрій.

Більше ексклюзивних новин про життя селебріті ви дізнаєтеся в проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 09:30.

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