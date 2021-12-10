«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 11.12.2021
10.12.2021
11 грудня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник повідомлять про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться подробицями стосунків Холостячки Злати Огнєвіч та Дмитра Шевченка після проєкту, розкриють історії життів моделей журналу «Playboy», зокрема Даші Астаф’євої, та розкажуть про зірок-підкаблучників. Докладніше читайте в матеріалі.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 11.12.2021
Більше на тему: Дитячі мрії Злати Огнєвіч
У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 11 грудня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Прогулянка з Дмитром Шевченком. Фіналіст «Холостячки», якому Злата сказала «ні», розповів про проєкт, про те, у яких стосунках він із колишньою Холостячкою і чи боровся за її серце після фіналу шоу.
- Дівчата «Playboy» ― як склалася доля найкрасивіших і найвідоміших моделей журналу «Playboy», і в кого були трагічні історії. Як склалося життя Памели Андерсон та Мерилін Монро, яка була першою на обкладинці? Чим займається модель «Playboy» Даша Астаф’єва?
- Що відомо про зірок, які втекли з галасливої столиці? Сімейство Бабкіних, Бронюк, Федишин та Боржемська ― як вони живуть і працюють.
- Зірковий танцюрист Амадор Лопес провів ревізію своєї сумки разом із журналістами СТБ.
- Шлях успіху і що відомо про життя та роботу співачки Крістіни Агілери.
- Спецфільм СТБ «Підкаблучники»: про артистів, які віддають провідну роль у сім’ї своїм дамам.
Більше на тему: «Холостячка-2. Життя після проєкту»: як склалися стосунки Злати Огнєвіч і Андрія Задворного?
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