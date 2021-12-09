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«Холостячка-2. Життя після проєкту»: як склалися стосунки Злати Огнєвіч і Андрія Задворного?

09.12.2021

Уже завтра, 10 грудня, о 19:00 на СТБ вийде фінальне пост-шоу «Холостячка. Життя після проєкту». У ньому стануть відомі всі подробиці життя чоловіків і Злати Огнєвіч після закінчення реаліті. Які сенсаційні зізнання готує фінальний випуск 2 сезону «Холостячки»? Читайте далі.

холостячка

Більше на тему: Найяскравіші моменти 2 сезону «Холостячки»

У фінальному пост-шоу «Холостячка. Життя після проєкту» ви дізнаєтеся, як змінилося життя чоловіків і Злати Огнєвіч після участі в реаліті. Хто знайшов своє кохання поза проєктом, а хто все ще не може забути Холостячку? Що робив фіналіст вдома у Злати після закінчення знімань? Чому героїня плакатиме в студії? І як пережив розрив із дівчиною Дмитро Шевченко?

холостячка

Крім того, на нас чекає викриття любовного трикутника та пропозиція руки і серця просто в студії! А також глядачам із перших вуст стане відомо, чи разом героїня першого сезону «Холостячки» Ксенія Мішина та її обранець Олександр Еллерт.

холостячка

І головна інтрига випуску — як склалися стосунки Злати Огнєвіч і Андрія Задворного після завершення проєкту? Чи разом пара? І чи не пошкодувала Холостячка про свій вибір?

Дізнайтеся вже завтра, 10 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ! Не пропустіть!

Video: «Холостячка-2. Життя після проєкту»: як склалися стосунки Злати Огнєвіч і Андрія Задворного?

Чим здивує 13 випуск проєкту Холостячка 2021 зі Златою Огнєвіч від 10.12.2021. Дивіться анонс Холостячка Життя після проєкту 2 сезон 13 випуск - у матеріалі СТБ

Більше на тему: Шлях на проєкті «Холостячка»-2 переможця Андрія Задворного

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