Уже завтра, 10 грудня, о 19:00 на СТБ вийде фінальне пост-шоу «Холостячка. Життя після проєкту». У ньому стануть відомі всі подробиці життя чоловіків і Злати Огнєвіч після закінчення реаліті. Які сенсаційні зізнання готує фінальний випуск 2 сезону «Холостячки»? Читайте далі.

У фінальному пост-шоу «Холостячка. Життя після проєкту» ви дізнаєтеся, як змінилося життя чоловіків і Злати Огнєвіч після участі в реаліті. Хто знайшов своє кохання поза проєктом, а хто все ще не може забути Холостячку? Що робив фіналіст вдома у Злати після закінчення знімань? Чому героїня плакатиме в студії? І як пережив розрив із дівчиною Дмитро Шевченко?

Крім того, на нас чекає викриття любовного трикутника та пропозиція руки і серця просто в студії! А також глядачам із перших вуст стане відомо, чи разом героїня першого сезону «Холостячки» Ксенія Мішина та її обранець Олександр Еллерт.

І головна інтрига випуску — як склалися стосунки Злати Огнєвіч і Андрія Задворного після завершення проєкту? Чи разом пара? І чи не пошкодувала Холостячка про свій вибір?

Дізнайтеся вже завтра, 10 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ! Не пропустіть!

