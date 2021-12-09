Уже завтра, 10 декабря, в 19:00 на СТБ выйдет финальное пост-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта». В нем станут известны все подробности жизни мужчин и Златы Огневич после окончания реалити. Какие сенсационные признания готовит финальный выпуск 2 сезона «Холостячки»? Читайте далее.

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В финальном пост-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта» вы узнаете, как изменилась жизнь мужчин и Златы Огневич после участия в реалити. Кто нашел свою любовь вне проекта, а кто все еще не может забыть Холостячку? Что делал финалист дома у Златы после окончания съемок? Из-за чего героиня будет плакать в студии? И как пережил разрыв с девушкой Дмитрий Шевченко?

Кроме того, нас ждет разоблачение любовного треугольника и предложение руки и сердца прямо в студии! А также зрителям из первых уст станет известно, вместе ли героиня первого сезона «Холостячки» Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт.

И главный вопрос выпуска — как сложились отношения Златы Огневич и Андрея Задворного после окончания проекта? Вместе ли пара? И не пожалела ли Холостячка о своем выборе?

Узнайте уже завтра, 10 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ! Не пропустите!

Video: «Холостячка-2. Жизнь после проекта»: как сложились отношения Златы Огневич и Андрея Задворного? Чем удивит 13 выпуск проекта Холостячка 2021 со Златой Огневич от 10.12.2021. Смотрите анонс Холостячка Жизнь после проекта 2 сезон 13 выпуск - в материале СТБ

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