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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 11.12.2021

10.12.2021

11 декабря в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, поделятся подробностями отношений Холостячки Златы Огневич и Дмитрия Шевченко после проекта, раскроют истории жизней моделей журнала «Playboy», в частности Даши Астафьевой, и расскажут о звездах-подкаблучниках. Подробнее читайте в материале.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 11.12.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 11.12.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли в последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Дмитрий Шевченко, Амадор Лопес и Даша Астафьева.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 11 декабря 2021 года вы узнаете:

  • Прогулка с Дмитрием Шевченко. Финалист «Холостячки», которому Злата сказала «нет», рассказал о проекте, о том, в каких отношениях он с бывшей Холостячкой и боролся ли за ее сердце после финала шоу.
  • Девушки «Playboy» ― как сложилась судьба самых красивых и известных моделей журнала «Playboy», и у кого были трагические истории. Как сложилась жизнь Памелы Андерсон и Мэрилин Монро, которая была первой на обложке? Чем занимается модель «Playboy» Даша Астафьева?
  • Что известно о звездах, которые сбежали из шумной столицы? Семейство Бабкиных, Бронюк, Федишин и Боржемская ― как они живут и работают.
  • Звездный танцор Амадор Лопес провел ревизию свой сумки вместе с журналистами СТБ.
  • Путь успеха и что известно о жизни и работе певицы Кристины Агилеры.
  • Спецфильм СТБ «Подкаблучники»: про артистов, которые предоставляют лидирующую роль в семье своим дамам.

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