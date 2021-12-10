«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 11.12.2021
10.12.2021
11 декабря в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, поделятся подробностями отношений Холостячки Златы Огневич и Дмитрия Шевченко после проекта, раскроют истории жизней моделей журнала «Playboy», в частности Даши Астафьевой, и расскажут о звездах-подкаблучниках. Подробнее читайте в материале.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 11.12.2021
Больше по теме: Детские мечты Златы Огневич
В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 11 декабря 2021 года вы узнаете:
- Прогулка с Дмитрием Шевченко. Финалист «Холостячки», которому Злата сказала «нет», рассказал о проекте, о том, в каких отношениях он с бывшей Холостячкой и боролся ли за ее сердце после финала шоу.
- Девушки «Playboy» ― как сложилась судьба самых красивых и известных моделей журнала «Playboy», и у кого были трагические истории. Как сложилась жизнь Памелы Андерсон и Мэрилин Монро, которая была первой на обложке? Чем занимается модель «Playboy» Даша Астафьева?
- Что известно о звездах, которые сбежали из шумной столицы? Семейство Бабкиных, Бронюк, Федишин и Боржемская ― как они живут и работают.
- Звездный танцор Амадор Лопес провел ревизию свой сумки вместе с журналистами СТБ.
- Путь успеха и что известно о жизни и работе певицы Кристины Агилеры.
- Спецфильм СТБ «Подкаблучники»: про артистов, которые предоставляют лидирующую роль в семье своим дамам.
Больше по теме: «Холостячка-2. Жизнь после проекта»: как сложились отношения Златы Огневич и Андрея Задворного?
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc3RhcnRydXRoIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=