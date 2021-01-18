17 січня Королева Ночі української естради Оля Полякова відсвяткувала свій день народження. Свято, за традицією, відбулося на березі океану. Детальніше читайте в матеріалі.

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Цього разу святкування, де зібралося все сімейство співачки, пройшло на приватному пляжі на Мальдівах. Оля Полякова, нарешті, скуштувала мальдівських лобстерів, які, за словами зірки, виявилися «найсмачнішими в її житті». Музиканти, які грали на бодуберу — спеціальних барабанах з дерева кокосової пальми, стали приємним доповненням до вечері в теплому сімейному колі.

Після вечері Оля Полякова продовжила святкування разом із сім’єю в готельному номері. Співачка влаштувала бій подушками з молодшою ​​дочкою, а 15-річна Маша заспівала разом із мамою невеликий караоке-концерт.

До слова, 9-річна донька Олі — Аліса — побажала своїй мамі «стати найпопулярнішою жінкою на світі» і досягти того, що інші вважають неможливим («перетнути море на лижах»).

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