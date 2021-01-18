Концерт на пляже и мальдивские лобстеры: как Оля Полякова отметила день рождения

17 января Королева Ночи украинской эстрады Оля Полякова отпраздновала свой день рождения. Торжество, по традиции, состоялось на берегу океана. Подробнее читайте в материале.

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На этот раз празднование, где собралось все семейство певицы, прошло на частном пляже на Мальдивах. Оля Полякова, наконец-то, отведала мальдивских лобстеров, которые, по словам звезды, оказались «самыми вкусными в ее жизни». Музыканты, которые играли на бодуберу — специальных барабанах из дерева кокосовой пальмы, стали приятным дополнением к ужину в теплом семейном кругу.

После ужина Оля Полякова продолжила празднование вместе с семьей в отельном номере. Певица устроила бой подушками с младшей дочерью, а 15-летняя Маша спела вместе с мамой небольшой караоке-концерт.

К слову, 9-летняя дочка Оли — Алиса — пожелала своей маме «стать самой популярной женщиной на свете» и добиваться того, что другие считают невозможным («пересечь море на лыжах»).

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