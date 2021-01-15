Григорий Решетник рассказал, что ждет зрителей в новом сезоне проекта «Неймовірна правда про зірок»

Завтра, 16 января, в 9:30 на телеканале СТБ состоится премьера очередного сезона любимого проекта о звездах «Неймовірна правда про зірок». Ведущий Григорий Решетник немного приоткрыл тайну и рассказал, что ждет зрителей в новом сезоне. Все детали читайте в материале.

Ведущий Григорий Решетник рассказал о том, что в новом сезоне проекта «Неймовірна правда про зірок» зрителей ждет много интересного: еще больше рубрик и неординарных героев, которые будут отвечать на самые провокационные вопросы. Также будет много интерактива, с помощью которого зрители смогут влиять на ход программы.

«В новом сезоне мы с моей очаровательной соведущей Надеждой Матвеевой будем немного дискутировать, ведь наши мнения часто отличаются. И это прекрасно, ведь программа станет еще интереснее. Мы смогли хорошо отдохнуть во время новогодних каникул и теперь с новыми силами готовы работать и радовать зрителей невероятными историями из жизни звезд», — рассказал Григорий Решетник.

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