Неймовірна правда про зірок: известна дата старта нового сезона

16 января на СТБ стартует новый сезон любимого проекта о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок». Надежда Матвеева и Григорий Решетник продолжат раскрывать зрителям самые сокровенные тайны украинских и мировых звезд. Как и прежде, программа будет выходить по субботам в утреннем слоте 9:30.

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В новом сезоне «Неймовірної правди про зірок» зрители заглянут в самые потайные уголки жизни селебрити и расскажут о сокровенных тайнах, которые звезды ранее не раскрывали никому. Как и раньше, в первой части программы они увидят эксклюзивные интервью, а вот во второй — в развернутом сюжете — узнают о невероятных откровениях знаменитостей.

«Мы хотим, чтобы утро субботы для зрителей вместе с нашей программой проходило позитивно и с хорошим настроением. Наша команда покажет звезд в реальной жизни, без грима и лоска. Обещаем, будет интересно!» — комментирует руководитель проекта Дмитрий Слободян.

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Больше эксклюзивных новостей о жизни звезд вы узнаете в проекте «Неймовірна правда про зірок» каждую субботу в 9:30.

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