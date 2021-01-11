Неймовірна правда про зірок: відома дата старту нового сезону

16 січня на СТБ стартує новий сезон улюбленого проєкту про життя селебріті – «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник продовжать розкривати глядачам найпотаємніші історії з життя українських і світових зірок. Як і раніше, програма виходитиме щосуботи в ранковому слоті 9:30.

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У новому сезоні «Неймовірної правди про зірок» глядачі зазирнуть у найпотаємніші куточки життя селебріті та дізнаються сокровенні таємниці, які зірки раніше не розкривали нікому. Як і раніше, у першій частині програми вони побачать ексклюзивні інтерв’ю, а ось у другій – в розгорнутому сюжеті – дізнаються про неймовірні одкровення знаменитостей.

«Ми хочемо, щоб ранок суботи для глядачів разом із нашою програмою проходив позитивно і з хорошим настроєм. Наша команда покаже зірок у реальному житті, без гриму і лиску. Обіцяємо, буде цікаво!» – коментує керівник проєкту Дмитро Слободян.

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Більше ексклюзивних новин про життя селебріті ви дізнаєтесь у проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 9:30.

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