Анна ДіДі презентувала сингл «Красива душа»
Учасниця проєкту «Супермама» Анна ДіДі презентувала сингл «Красива душа». Під час карантину співачка записала аматорське відео, яке за два місяці набрало два мільйони переглядів. Детальніше читайте в матеріалі.
Анна ДіДі зняла на телефон аматорський ролик та опублікувала його на своїй сторінці в Instagram. Пісня стрімко поширилась у соціальних мережах. Про її успіх дівчина дізналася з повідомлень у директ і на прохання шанувальників виклала її на YouTube. За два місяці ролик набрав понад два мільйони переглядів.
Після того, як «Красива душа» зажила своїм життям і почала активно поширюватися в соцмережі TikTok, компанія Secret Service Digital & Publishing офіційно випустила її як сингл.
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Про композицію поки що відомо не так багато. Анна вважає, що найкраще за неї говорять її пісні. «Красива душа» справді малює гранично яскравий 3D-образ, у якому, судячи з кількості реакцій в інтернеті, себе впізнали мільйони жінок. Знайома ситуація: подруги вряди-годи зібралися разом і вирішили трохи розслабитися, заспівати улюблені пісні в караоке-залі, трохи випити. Далі, як то кажуть, усе як у тумані… 4 ранку, подруг не видно, а навколо — атмосфера легкодоступності й натовп незнайомих бородатих чоловіків у кальянному диму.
Анна ДіДі співає від імені звичайної дівчини, яка не пропадає в клубах. Такі дівчата віддають перевагу стриманому стилю в одязі, старанно працюють, а вечорами мирно дивляться серіали. Та всередині кожного з нас сидить бажання Свята з великої літери. Це бажання надовго не притлумиш, навіть найжорсткішим офісним розпорядком. Буває таке, що душа вимагає розгулу. І треба собі його періодично дозволяти, адже що таке наше життя, якщо в ньому немає свята?
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