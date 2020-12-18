Учасниця проєкту «Супермама» Анна ДіДі презентувала сингл «Красива душа». Під час карантину співачка записала аматорське відео, яке за два місяці набрало два мільйони переглядів. Детальніше читайте в матеріалі.

Анна ДіДі зняла на телефон аматорський ролик та опублікувала його на своїй сторінці в Instagram. Пісня стрімко поширилась у соціальних мережах. Про її успіх дівчина дізналася з повідомлень у директ і на прохання шанувальників виклала її на YouTube. За два місяці ролик набрав понад два мільйони переглядів.

Після того, як «Красива душа» зажила своїм життям і почала активно поширюватися в соцмережі TikTok, компанія Secret Service Digital & Publishing офіційно випустила її як сингл.

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Про композицію поки що відомо не так багато. Анна вважає, що найкраще за неї говорять її пісні. «Красива душа» справді малює гранично яскравий 3D-образ, у якому, судячи з кількості реакцій в інтернеті, себе впізнали мільйони жінок. Знайома ситуація: подруги вряди-годи зібралися разом і вирішили трохи розслабитися, заспівати улюблені пісні в караоке-залі, трохи випити. Далі, як то кажуть, усе як у тумані… 4 ранку, подруг не видно, а навколо — атмосфера легкодоступності й натовп незнайомих бородатих чоловіків у кальянному диму.

Анна ДіДі співає від імені звичайної дівчини, яка не пропадає в клубах. Такі дівчата віддають перевагу стриманому стилю в одязі, старанно працюють, а вечорами мирно дивляться серіали. Та всередині кожного з нас сидить бажання Свята з великої літери. Це бажання надовго не притлумиш, навіть найжорсткішим офісним розпорядком. Буває таке, що душа вимагає розгулу. І треба собі його періодично дозволяти, адже що таке наше життя, якщо в ньому немає свята?

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