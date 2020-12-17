17 грудня закінчився десятий тиждень другого сезону психологічного реаліті «Супермама». У фіналі завдяки оцінкам від конкуренток перемогу здобула мама-продюсерка Лілія. Вона подякувала суперницям і подарувала путівку мамі-мотиваторці Олені. Про те, чому Лілія вирішила взяти участь у проєкті та як змінилося її життя після нього, читайте в нашому матеріалі.

Чому вирішили взяти участь у проєкті «Супермама»?

Проєкт «Супермама» — це унікальний телепроєкт із сенсом та єдиний у своєму роді про сімейні цінності. Завжди дивилася залюбки й уважно прислухалася до порад ведучого, переживала за учасниць, аналізувала їхні помилки і життєвий досвід. Дуже рада, що стала частиною такого реаліті. Мені хотілося б, щоб моя історія змогла комусь допомогти. Сподіваюсь, так і буде.

Яке враження на вас справили учасниці?

Дівчата всі унікальні, не схожі одна на одну. Всі зі своєю власною думкою і способом життя. Було дуже цікаво і корисно поспілкуватися. Ми багато чого навчилися одна в одної, і я дуже вдячна за поради та об’єктивну оцінку від учасниць.

Чи підтримуєте ви зв’язок з учасницями?

Так. Ми всі подружилися, дивимося випуски вдома одна в одної, спілкуємося й підтримуємо зв’язок практично щодня. Звичайно, у нас були моменти непорозуміння, але ми перепросили, проговорили всі образливі слова та фрази і зараз дружимо вчотирьох!

Під час випуску учасниці помітили, що ваша старша донька трохи ревнує до молодшого брата. Вам вдалося якось вирішити це питання?

Звичайно, донечка дорослішає. На момент зйомки Ілайчику було всього чотири місяці. Цього часу недостатньо для усвідомлення і прийняття дитиною тих змін, які відбулися в нашій родині. Я вважаю, це нормально і закономірно. Зараз у них повна гармонія і любов.

Дмитро Карпачов під час особистої бесіди порадив вам трохи відкоригувати графік зайнятості дочки, а також бути більше мамою, ніж продюсеркою. Ви прислухалися до його поради?

Так, я проаналізувала його слова і дійшла висновку, що донечці потрібно давати менше навантаження і не розпорошуватися на всі проєкти і зйомки відразу. Зараз у неї, як і у всіх дітей, багато вільного часу.

Чи змінилося щось після проєкту?

Так. Я знайшла нових друзів в особі моїх улюблених матусь. Ми закінчили ремонт і переїжджаємо у свій новий будинок. Дітки обожнюють одне одного і тішать мене щодня. Я, нарешті, досягла бажаної фізичної форми. Зміни колосальні! Спасибі проєкту за те, що дозволив мені подивитися на себе з боку. Такий досвід я не забуду ніколи!

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