17 декабря закончилась десятая неделя второго сезона психологического реалити «Супермама». В финале благодаря оценкам от конкуренток победу одержала мама-продюсер Лилия. Она поблагодарила соперниц и подарила путевку маме-мотиватору Елене. О том, почему Лилия решила принять участие в проекте и как изменилась ее жизнь после него, читайте в нашем материале.

Почему решили поучаствовать в проекте «Супермама»?

Проект «Супермама» — это уникальный телепроект со смыслом и единственный в своем роде про семейные ценности. Всегда смотрела с удовольствием и внимательно прислушивалась к советам ведущего, переживала за участниц, анализировала их ошибки и жизненный опыт. Безумно рада стать частью такого реалити. Мне хотелось бы, чтобы моя история смогла кому-то помочь. Надеюсь, так и будет.

Какое впечатление на вас произвели участницы?

Девочки все уникальные, не похожи друг на друга. Все со своим собственным мнением и образом жизни. Было очень интересно и полезно пообщаться. Мы многому научились друг у друга, и я очень благодарна за советы и объективную оценку от участниц.

Поддерживаете ли вы связь с участницами?

Да. Мы все подружились, смотрим все серии друг у друга в гостях, общаемся и поддерживаем связь практически ежедневно. Конечно, у нас были моменты недопонимания, но мы извинились, проговорили все обидные слова и фразы и сейчас дружим вчетвером!

Во время выпуска участницы заметили, что ваша старшая дочь немного ревнует к младшему брату. Вам удалось как-то решить этот вопрос?

Конечно, доченька взрослеет. На момент съемки Илайчику было всего четыре месяца. Этого времени недостаточно для осознания и принятия ребенком тех изменений, которые произошли в нашей семье. Я считаю, это нормально и закономерно. Сейчас у них полная гармония и любовь.

Дмитрий Карпачев во время личной беседы посоветовал вам немного откорректировать график занятости дочери, а также быть больше мамой, чем продюсером. Вы прислушались к его совету?

Да, я проанализировала его слова и пришла к выводу, что доченьке нужно давать меньше нагрузки и не распыляться на все проекты и съемки сразу. Сейчас у нее, как и у всех детей, много свободного времени.

Изменилось ли что-то после проекта?

Да. Я обрела новых друзей в лице моих любимых мамочек. Мы закончили ремонт и переезжаем в свой новый дом. Детки обожают друг друга и радуют меня каждый день. Я, наконец-то, достигла желаемой физической формы. Изменения колоссальнейшие! Спасибо проекту за то, что позволил мне посмотреть на себя со стороны. Такой опыт я не забуду никогда!

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