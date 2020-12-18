Анна ДиДи презентовала сингл «Красивая душа»
Участница проекта «Супермама» Анна ДиДи презентовала сингл «Красивая душа». Во время карантина певица записала любительское видео, которое за два месяца набрало два миллиона просмотров. Подробнее читайте в материале.
Анна ДиДи сняла на телефон любительский ролик и опубликовала его на своей странице в Instagram. Песня стремительно распространялась в социальных сетях. О ее успехе девушка узнала из сообщений в директ и по просьбам поклонников выложила ее на YouTube. За два месяца ролик набрал более двух миллионов просмотров.
После того, как «Красивая душа» зажила своей жизнью и начала активно распространяться в соцсети TikTok, компания Secret Service Digital & Publishing официально выпустила ее в качестве сингла.
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О композиции пока что известно не так много. Анна считает, что лучше всего за нее говорят ее песни. «Красивая душа» действительно рисует предельно яркий 3D-образ, в котором, судя по количеству реакций в интернете, себя узнали миллионы женщин. Знакомая ситуация: подруги в кои-то веки собрались вместе и решили слегка расслабиться, спеть любимые песни в караоке-зале, немного выпить. Дальше, как говорится, все как в тумане… 4 утра, подруг не видно, а вокруг — атмосфера легкодоступности и лица незнакомых бородатых мужчин в кальянном дыму.
Анна ДиДи поет от лица обычной девушки, которая не пропадает в клубах. Такие девушки предпочитают сдержанный стиль в одежде, усердно работают, а по вечерам мирно смотрят сериалы. Но внутри каждого из нас сидит желание Праздника с большой буквы. Это желание надолго не усмиришь, даже самым жестким офисным распорядком. Бывает такое, что душа требует разгула. И надо себе его периодически разрешать, ведь что такое наша жизнь, если в ней нет праздника?
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