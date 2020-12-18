Участница проекта «Супермама» Анна ДиДи презентовала сингл «Красивая душа». Во время карантина певица записала любительское видео, которое за два месяца набрало два миллиона просмотров. Подробнее читайте в материале.

Анна ДиДи сняла на телефон любительский ролик и опубликовала его на своей странице в Instagram. Песня стремительно распространялась в социальных сетях. О ее успехе девушка узнала из сообщений в директ и по просьбам поклонников выложила ее на YouTube. За два месяца ролик набрал более двух миллионов просмотров.

После того, как «Красивая душа» зажила своей жизнью и начала активно распространяться в соцсети TikTok, компания Secret Service Digital & Publishing официально выпустила ее в качестве сингла.

Больше по теме: Супермама Лилия: Благодаря проекту я смогла посмотреть на себя со стороны

О композиции пока что известно не так много. Анна считает, что лучше всего за нее говорят ее песни. «Красивая душа» действительно рисует предельно яркий 3D-образ, в котором, судя по количеству реакций в интернете, себя узнали миллионы женщин. Знакомая ситуация: подруги в кои-то веки собрались вместе и решили слегка расслабиться, спеть любимые песни в караоке-зале, немного выпить. Дальше, как говорится, все как в тумане… 4 утра, подруг не видно, а вокруг — атмосфера легкодоступности и лица незнакомых бородатых мужчин в кальянном дыму.

Анна ДиДи поет от лица обычной девушки, которая не пропадает в клубах. Такие девушки предпочитают сдержанный стиль в одежде, усердно работают, а по вечерам мирно смотрят сериалы. Но внутри каждого из нас сидит желание Праздника с большой буквы. Это желание надолго не усмиришь, даже самым жестким офисным распорядком. Бывает такое, что душа требует разгула. И надо себе его периодически разрешать, ведь что такое наша жизнь, если в ней нет праздника?

Читайте нас также в Viber и Telegram.