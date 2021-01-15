Завтра, 16 січня, о 9:30 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра чергового сезону улюбленого проєкту про селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучий Григорій Решетник трохи відкрив таємницю і розповів, що чекає на глядачів у новому сезоні. Усі деталі читайте в матеріалі.

Ведучий Григорій Решетник розповів про те, що в новому сезоні проєкту «Неймовірна правда про зірок» на глядачів чекає багато цікавого: ще більше рубрик та неординарних героїв, які відповідатимуть на найпровокаційніші запитання. Також буде багато інтерактиву, за допомогою якого глядачі зможуть впливати на хід програми.

«У новому сезоні ми з моєю чарівною співведучою Надією Матвєєвою будемо трохи дискутувати, адже наші думки часто відрізняються. І це прекрасно, адже програма стане ще цікавішою. Ми змогли добре відпочити під час новорічних канікул і тепер із новими силами готові працювати і радувати глядачів неймовірними історіями з життя зірок», — розповів Григорій Решетник.

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