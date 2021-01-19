Украинская рок-группа «Воплі Відоплясова» в новом клипе «ЛАЗНЯ» громко закрыла тему рождественско-новогодних праздников. 19 января состоялась премьера видео с купанием участников группы и друзей рокеров на морозе.

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Легендарная рок-группа «Воплі Відоплясова» представила новый клип под названием «ЛАЗНЯ», который вышел в эфир как раз на праздник Крещения.

По словам Олега Скрипки, баня — это не просто традиция, а определенная философия жизни. Она прогревает и очищает не только тело, но и душу.

«Баня — лучший источник бодрости и энергии. Лучше париться в бане, чем париться по жизни», — комментирует видео фронтмен группы и приглашает всех окунуться в прорубь на Крещение вместе с «Воплі Відоплясова».

В клипе «ЛАЗНЯ» украинские рокеры показали настоящий мастер-класс празднования Крещения и оторвались по полной: парились, пели, танцевали, а в завершение еще и голышом прыгнули в прорубь! К слову, в клипе также снялись друзья Олега Скрипки — Иван Ленё с «Kozak System» и Роман Бахарев с «Bahroma».

Отметим, что 2021 — особенный для группы «ВВ», ведь именно в этом году коллектив празднует свой масштабный юбилей: 35 лет творческой деятельности! По этому поводу Олег Скрипка вместе со своими коллегами готовит ряд феерических событий на год вперед, о чем мы узнаем уже скоро.

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