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Легендарні «Воплі Відоплясова» роздяглися на морозі в кліпі «ЛАЗНЯ»

19.01.2021

Український рок-гурт «Воплі Відоплясова» у новому кліпі «ЛАЗНЯ» гучно закрив тему різдвяно-новорічних свят. 19 січня відбулась прем’єра відео з купанням учасників гурту і друзів рокерів на морозі. 

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Легендарний рок-гурт «Воплі Відоплясова» презентував новий кліп «ЛАЗНЯ», який вийшов в ефір якраз на свято Водохреща. 

За словами Олега Скрипки, лазня — це не просто традиція, а певна філософія життя. Вона прогріває та очищує не тільки тіло, а й душу. 

«Лазня — найкраще джерело бадьорості та енергії. Краще паритись у лазні, аніж паритись по життю», — коментує відео фронтмен гурту і запрошує всіх пірнути в ополонку на Водохреще разом із «Воплями Відоплясова». 

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У кліпі «ЛАЗНЯ» українські рокери показали справжній майстер-клас святкування Водохреща і відірвались на повну: парились, співали, танцювали, а на завершення ще й голяка стрибнули в ополонку! До слова, у кліпі також знялися друзі Олега Скрипки —  Іван Леньо з «Kozak System» та Роман Бахарев з «Bahroma». 

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Відзначимо, що 2021 рік — особливий для гурту «ВВ», адже саме цього року колектив святкує свій масштабний ювілей: 35 років творчої діяльності! З цієї нагоди Олег Скрипка разом зі своїми колегами готують низку феєричних подій на рік уперед, про що ми дізнаємося вже скоро. 

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