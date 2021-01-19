Чи правда, що Руслан Квінта хотів убити Dj Nana?

Він — відомий продюсер Руслан Квінта, вона — ексучасниця попгурту Nikita, а зараз — Dj Nana. Разом вони вже 10 років, і за цей час навколо стосунків пари витає дуже багато чуток. Ведучі улюбленого проєкту про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили перевірити, як пара прокоментує найпопулярніші чутки про себе. Детальніше читайте в матеріалі.

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За умовами експерименту інтерв’ю проходить у спеціальній кімнаті, де ніщо не відвертатиме уваги Руслана і Nana від питань. На руці в кожного надіті спеціальні браслети, які зчитуватимуть пульс під час відповідей, щоб зрозуміти, які чутки турбують пару найбільше.

І відразу ж почнемо з найприголомшливішої чутки: чи правда, що Руслан хотів убити кохану? Однак сам продюсер був дуже здивований, адже ніколи нічого подібного не чув. А ось Nana висловила думку про те, що, швидше за все, йдеться про стрибки з парашутом, адже на рахунку в її коханого більше 1000 стрибків.

«У мене був страх висоти, і я вирішила, що клин клином вибивають. Мені було дуже страшно, я верещала, але щойно приземлилася, сказала, що хочу ще!», — ділиться спогадами Nana.

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Що ж відповість дівчина на звинувачення в тому, що вона насправді не кохає Руслана, а залишається разом із ним тільки заради грошей?

«Усі подумали, що мені дістався джек-пот. Але насправді в мене був чоловік із боргами. Машина була в кредиті, а студія — у підвалі», — коментує Nana.

І це правда, адже на той момент Руслан не мав навіть власного житла. Чоловік орендував квартиру

«Нана тоді поміняла моє ставлення до ситуації, і незабаром у нас з’явилася квартира», — резюмував Руслан.

А що скаже Nana на чутки про те, що в неї таємний роман?

На цьому запитанні пульс дівчини різко підскочив. Невже це правда?

«Мені зателефонував кур’єр і запитав, де він може залишити квіти для мене? І я попросила Руслана принести їх додому. А там була величезна коробка. Я такого злого його не бачила ніколи. Але я йому швидко пояснила ситуацію, що сама уявлення не маю, від кого такий подарунок», — згадує Nana.

Ну, а що пара скаже стосовно чуток про те, що Nana і Руслан давно у шлюбі? А також чи правда те, що в Руслана Квінти серйозні проблеми з алкоголем? Дивіться всі подробиці у відео!

Video: Чи правда, що Руслан Квінта хотів убити Dj Nana? Він - відомий продюсер Руслан Квінта, вона - екс-учасниця поп-гурту Nikita, а зараз - Dj Nana. Разом вони вже 10 років, і за цей час навколо відносин пари витає дуже багато чуток. Як пара прокоментує найпопулярніші з них?

Більше ексклюзивних новин про життя селебріті ви дізнаєтеся в проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 09:30.

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