Анастасія Приходько розповіла про домашнє насильство

Вона — відома українська співачка, яка зробила кар’єру в Росії, але після анексії Криму і подій на сході України чітко заявила свою позицію щодо країни-агресора. За плечима в Анастасії Приходько не тільки особисті драми, а й провал на відомому пісенному конкурсі. Ведучим улюбленого проєкту про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок» Надії Матвєєвій і Григорію Решетнику у відвертому інтерв’ю Анастасія Приходько розповіла всю правду про непрості стосунки з колишнім чоловіком. Детальніше читайте в матеріалі.

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У відвертому інтерв’ю Анастасія Приходько поділилася своєю думкою щодо ситуації, яка склалася з Росією і гастролями артистів у країні-агресорі. Так, співачка різко засудила тих виконавців, які «намагаються одночасно сидіти на двох стільцях». До слова, свою популярність Анастасія здобула спочатку в Росії, перемігши на одному з музичних телепроєктів. Відтак вона підписала контракт із Костянтином Меладзе. Щоправда, їхня спільна робота тривала недовго. Про це співачка говорить неохоче. Адже практично відразу після провального виступу на Євробаченні, де Приходько представляла Росію, продюсер припинив співпрацю з нею.

Також Анастасія розповіла трохи про домашнє насильство. Ця тема для неї непроста. Кажуть, її перший цивільний чоловік Нурік Кухілава — абхазький підприємець ― був жорстоким. Настя зізналася, що чоловік часто зраджував їй. Одного разу вона навіть знайшла переписку в його телефоні, яка підтверджувала це. Крім того, колишній чоловік піднімав руку не тільки на Анастасію, а й на їхню спільну доньку.

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«Так, вона тоді була ще дуже маленькою. Їй було всього два з половиною роки. А він просто був дуже агресивний», — зізналася співачка.

Після спроб зберегти сім’ю заради дитини Анастасія все ж вирішила піти від чоловіка і бути щасливою заради дочки.

«Я прощала заради сім’ї. А потім зрозуміла, якщо я буду страждати, то хто буде любити дитину? Якщо у нас такий тато, а мама постійно в сльозах, як почуватиметься дитина?», — поділилася Анастасія.

Video: Анастасія Приходько розповіла про домашнє насильство Українська співачка Анастасія Приходько відверто розповіла про домашнє насильство

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