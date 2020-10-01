«Неймовірна правда про зірок»: В какие ролевые игры играет Олег Собчук с женой, чтобы разжечь страсть

Их история любви ― будто строки из песни. Они познакомились еще подростками, причем он два месяца не мог решиться заговорить с ней. Но сегодня неисправимый романтик — лидер группы «С.К.А.Й» — Олег Собчук и его жена Мария специально для проекта «Неймовірна правда про зірок» и его ведущих Надежды Матвеевой и Григория Решетника рассказали, как не сжечь дом, когда семейный очаг пылает уже 22 года! Все детали читайте в материале.

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Как говорит Олег, жена знает его лучше, чем родная мама. Вот сейчас и проверим.

Когда Олег плакал последний раз?

Мария: Мы плачем вместе во время просмотра фильмов. Иногда он плачет, а я терплю. Это значит, что мы — романтичные натуры. Ну, или два идиота.

Олег: Я плакал во время просмотра фильма про Питера Пена. Ну, не навзрыд, конечно, но скупая мужская слеза скатиться может даже в кинотеатре.

Когда Олег впервые понял, что влюблен в Марию по уши?

Мария: Мне кажется, он сразу влюбился.

Олег: Я пришел пригласить ее на дискотеку. Ну, и тут такая картина: сидит Мария в шапке с огромным помпоном, в какой-то фуфайке, такая вся грязная, в перьях. Она ощипывала то ли курицу, то ли утку. Маша когда меня увидела, начала выгонять меня. А ровно через полчаса она превратилась в настоящую красавицу. Вот тогда я понял, что эта девушка должна стать моей.

Когда Мария нравится Олегу больше всего?

Мария: Когда я сонная.

Олег: Мне она очень нравится (правда, Мария почему-то так не делает), если будет ходить по дому в одном белье. А можно и без белья.

Из-за чего вы чаще всего ссоритесь?

Мария: Олега просто убивает быт. Это настоящий ужас.

Олег: Из-за бытовых мелочей. Да, стакан может стоять где-то не там. Если сравнивать Марию с героями сериала «Друзья», то Мария — это Моника. Если уж она увидит немытую чашку, которая стоит не там, где должна… И нет, чтобы просто помыть, надо устроить что-то страшное!…

Какую часть тела мужа Мария считает самой сексуальной?

Мария: Руки. У него она такая теплая и нежная, и мне так нравится ходить с ним за руки.

Олег: Руки. Ей очень приятно, когда я беру ее за руку.

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Как ласково Мария называет мужа и как, когда сердится?

Олег: Она называет меня собачкой. Ну, а когда сердится, то всякое проскакивает.

Мария: Я его называю собачкой. А когда сержусь — засранцем!

Сколько посуды было разбито за время совместной жизни?

Олег: Тарелки не виноваты в том, что вы сейчас ссоритесь.

Мария: Ни сколько. Мы не бьём посуду. Правда, один раз я ему дала ложкой по голове.

Что выберете: в гости к родителям Марии или 50 отжиманий?

Мария: В гости, конечно!

Олег: 50 отжиманий. Но, если честно, мне очень повезло с тещей, потому что я ее вижу очень редко.

Хотите узнать, к кому ревнует Олега Собчука его жена, а также в какие ролевые игры играют супруги, чтобы разжечь страсть? Смотрите видео. Все ответы найдете именно там!

Video: «Неймовірна правда про зірок»: В какие ролевые игры играет Олег Собчук с женой, чтобы разжечь страсть Ведущие проекта Неймовірна правда про зірок Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили рассказать, в какие ролевые игры играет Олег Собчук с женой, чтобы разжечь страсть

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