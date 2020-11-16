Michelle Andrade исполнит гимн на Чемпионате Европы по художественной гимнастике

С 26 по 29 ноября пройдет 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Главное спортивное событие этого года пройдет в киевском Дворце спорта. Официальный гимн на мероприятии исполнит одна из самых ярких участниц 4 сезона «Х-фактор» Michelle Andrade. Подробнее читайте в материале.

Гимн является неотъемлемым атрибутом каждого крупного спортивного мероприятия. И домашний чемпионат Европы не стал исключением. Федерация гимнастики Украины с большой ответственностью подходит к организационным моментам, вкладывая душу в каждую деталь этих соревнований, и бесконечно благодарна единомышленникам в лице MOZGI Entertainment за особый вклад в популяризацию этого турнира и вида спорта в целом.

Песня, которую исполнит Michelle Andrade, является настоящим украшением будущего чемпионата. Автором композиции «Only You» выступил заслуженный артист Украины и соучредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment Алексей Потапенко (Потап).

Имея такие красочные атрибуты, как официальный гимн и проморолик, Федерация гимнастики Украины наглядно демонстрирует полную готовность к проведению такого важного для всей спортивной сферы соревнования. Украина дает четкий сигнал всему миру, что спорт не остановить.

Такие события объединяют и заставляют двигаться вперед, несмотря на всевозможные препятствия.

В чемпионате Европы по художественной гимнастике примут участие полторы сотни гимнасток из 27 стран-участниц. В этом году гимнастки будут соревноваться за 8 комплектов наград.

Организаторами чемпионата являются Федерация гимнастики Украины, Европейский союз гимнастики, Министерство культуры, молодежи и спорта и Киевская городская государственная администрация.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет без зрителей и с учетом всех необходимых санитарных норм, установленных Европейским союзом гимнастики и карантинными мероприятиями в Украине.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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