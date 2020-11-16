Michelle Andrade виконає гімн на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики

13 листопада відбувся реліз офіційного гімну 36-го чемпіонату Європи з художньої гімнастики, до старту якого залишилося менше двох тижнів. Головна спортивна подія цього року відбудеться з 26 по 29 листопада в київському Палаці спорту. Гімн до заходу виконає відома українська співачка болівійського походження Michelle Andrade. Детальніше читайте в матеріалі.

З 26 по 29 листопада у Палаці спорту відбудеться 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Виконавицею гімну заходу — композиції «Only You» — стала відома українсько-болівійська співачка Michelle Andrade, а автором виступив заслужений артист України та співзасновник продюсерського центру MOZGI Entertainment Олексій Потапенко (Потап).

Гімн є невід’ємним атрибутом кожного великого спортивного заходу. І домашній чемпіонат Європи не став винятком. Федерація гімнастики України з великою відповідальністю підходить до організаційних моментів, вкладаючи душу в кожну деталь цих змагань, і безмежно вдячна однодумцям в особі MOZGI Entertainment за особливий внесок у популяризацію цього турніру і виду спорту загалом.

Пісня, яку виконує Michelle Andrade, є справжньою окрасою майбутнього чемпіонату. Маючи такі яскраві атрибути, як офіційний гімн і проморолик, Федерація гімнастики України наочно демонструє повну готовність до проведення такого важливого для всієї спортивної сфери змагання. Україна дає чіткий сигнал усьому світу, що спорт не зупинити.

Такі події об’єднують і змушують рухатися вперед, незважаючи на всілякі перешкоди.

У чемпіонаті Європи з художньої гімнастики візьмуть участь півтори сотні гімнасток із 27 країн-учасниць. Цьогоріч гімнастки змагатимуться за 8 комплектів нагород.

Організаторами чемпіонату є Федерація гімнастики України, Європейський союз гімнастики, Міністерство культури, молоді та спорту і Київська міська державна адміністрація.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики відбуватиметься без глядачів та з урахуванням усіх необхідних протиепідемічних норм, встановлених Європейським союзом гімнастики та карантинними заходами в Україні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Читайте нас також у Viber і Telegram.