19 грудня о 9:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, як минув фінальний тиждень найромантичнішого шоу країни «Холостячка», а також які відверті історії розповість про себе телеведуча Ольга Горбачова. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 19 грудня 2020 року ви дізнаєтеся:

Як пройшов фінал на найромантичнішому проєкті країни «Холостячка»?

Якою відвертою історією про своє життя поділиться Ольга Горбачова?

Як зірки реагують на свої скандальні фото і відео?

Який вигляд має квартира відомого кухаря Євгена Клопотенка?

Хто з селебріті став заручником однієї ролі?

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