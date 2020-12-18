«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 19.12.2020
18.12.2020
19 грудня о 9:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, як минув фінальний тиждень найромантичнішого шоу країни «Холостячка», а також які відверті історії розповість про себе телеведуча Ольга Горбачова. Детальніше читайте в матеріалі.
Більше на тему: Надія Матвєєва відверто розповіла про своє життя
У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 19 грудня 2020 року ви дізнаєтеся:
- Як пройшов фінал на найромантичнішому проєкті країни «Холостячка»?
- Якою відвертою історією про своє життя поділиться Ольга Горбачова?
- Як зірки реагують на свої скандальні фото і відео?
- Який вигляд має квартира відомого кухаря Євгена Клопотенка?
- Хто з селебріті став заручником однієї ролі?
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