«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 19.12.2020
18.12.2020
19 декабря в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как прошла финальная неделя на реалити «Холостячка», а также какие откровенные истории поведает о себе телеведущая Ольга Горбачева. Подробнее читайте в материале.
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 19 декабря 2020 года вы узнаете:
- Как прошел финал на самом романтическом проекте страны «Холостячка»?
- Какой откровенной историей о своей жизни поделится Ольга Горбачева?
- Как звезды реагируют на свои скандальные фото и видео?
- Как выглядит квартира известного повара Евгения Клопотенко?
- Кто из селебрити стал заложником одной роли?
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