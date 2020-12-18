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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 19.12.2020

18.12.2020

19 декабря в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как прошла финальная неделя на реалити «Холостячка», а также какие откровенные истории поведает о себе телеведущая Ольга Горбачева. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 19 декабря 2020 года вы узнаете:

  • Как прошел финал на самом романтическом проекте страны «Холостячка»?  
  • Какой откровенной историей о своей жизни поделится Ольга Горбачева? 
  • Как звезды реагируют на свои скандальные фото и видео?
  • Как выглядит квартира известного повара Евгения Клопотенко?
  • Кто из селебрити стал заложником одной роли?

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