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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 07.11.2020

06.11.2020

7 ноября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, что нужно знать о проекте «Холостячка», а также насколько хорошо фронтмены группы ТНМК изучили друг друга за более чем 20 лет совместного творчества. Подробнее читайте в материале.

yggp

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В выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 7 ноября 2020 года вы узнаете:

  • Самые свежие новости о реалити «Холостячка» — дайджест.
  • Как звезды отпраздновали Хэллоуин?
  • Насколько хорошо фронтмены группы ТНМК знают друг друга?
  • Кто из звезд получил травмы на концертах и съемках?
  • Кто из селебрити все еще не нашел свою вторую половинку?
  • Звезды-перфекционисты: кто из знаменитостей постоянно ищет в себе недостатки?

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