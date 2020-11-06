7 ноября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, что нужно знать о проекте «Холостячка», а также насколько хорошо фронтмены группы ТНМК изучили друг друга за более чем 20 лет совместного творчества. Подробнее читайте в материале.

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В выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 7 ноября 2020 года вы узнаете:

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