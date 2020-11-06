«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 07.11.2020
06.11.2020
7 ноября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, что нужно знать о проекте «Холостячка», а также насколько хорошо фронтмены группы ТНМК изучили друг друга за более чем 20 лет совместного творчества. Подробнее читайте в материале.
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В выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 7 ноября 2020 года вы узнаете:
- Самые свежие новости о реалити «Холостячка» — дайджест.
- Как звезды отпраздновали Хэллоуин?
- Насколько хорошо фронтмены группы ТНМК знают друг друга?
- Кто из звезд получил травмы на концертах и съемках?
- Кто из селебрити все еще не нашел свою вторую половинку?
- Звезды-перфекционисты: кто из знаменитостей постоянно ищет в себе недостатки?
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