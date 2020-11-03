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«Неймовірна правда про зірок»: Кто из селебрити получил звезду на Аллее славы

03.11.2020

Они получают награды, устраивают концерты и посещают светские мероприятия. Звезды украинского шоу-бизнеса не сидят дома.  Ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник рассказали, кто из селебрити получил свою звезду на Аллее славы в Киеве. Все детали читайте в материале. 

Недавно Аллея звезд в Киеве пополнилась новыми именами. Так, свою звезду получила спортсменка Анна Ризатдинова. Она признается, что гордится этим и вскоре планирует покорить новые вершины. 

«Я всегда стараюсь быть лучшей версией себя. Я понимаю, что уже выросла, поэтому для меня важно не стоять на месте», — делится Анна.

Не скрывает радости и Настя Каменских, имя которой теперь также можно увидеть на Аллее славы.

«Я безумно счастлива. Я верю в то, что нет ничего невозможного», — говорит Настя.

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Похвастаться именной звездой теперь может и певица Ирина Билык. Более того, это была 50-я звезда, которую приурочили к 50-летию артистки, но из-за карантина ее открытие состоялось с небольшой задержкой.  

«Наконец-то я смогла посмотреть на свою звезду. Мне очень приятно, что моя звезда расположена по соседству с Кузьмой, с Димой Монатиком. Я рада, что мое имя теперь запечатлено на века на этой аллее. Это очень приятно», — призналась Ирина. 

Хотите узнать, как прошел концерт украинской группы «Друга ріка»? А также какие светские мероприятия произошли в нашей стране в последнее время? Смотрите видео. Все ответы найдете именно там!

Video: «Неймовірна правда про зірок»: Кто из селебрити получил звезду на Аллее славы

Ведущие проекта Неймовірна правда про зірок Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили рассказать, кто из селебрити получил звезду на Аллее славы

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