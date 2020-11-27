«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 28.11.2020
27.11.2020
28 ноября в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как проходят съемки 3-го сезона костюмированной драмы «Крепостная», а также какие подробности о личной жизни поведает известный ведущий Владимир Остапчук. Подробнее читайте в материале.
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 28 ноября 2020 года вы узнаете:
- Как проходят съемки 3-го сезона костюмированной драмы «Крепостная»?
- Как прошла очередная неделя на самом романтическом проекте страны «Холостячка»?
- Как вернуть страсть в отношения — советы звезд.
- Какими тайнами о семейной жизни поделится известный ведущий Владимир Остапчук?
- Кому из звезд удалось сохранить дружеские отношения с бывшими после развода?
- Кто из селебрити подвергался травле?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 28.11.2020
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